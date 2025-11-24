AGT настаивает на прозрачной и конкурентной приватизации и заявляет, что готова предоставить все документы, подтверждающие факты препятствования ее участию в конкурсе.

Компания Agro Gas Trading заявила о признаках предвзятости и создании искусственных барьеров, которые лишают ее возможности принять участие в конкурсе по приватизации Одесского припортового завода, который запланирован на 25 ноября этого года.

"Agro Gas Trading с начала процедуры подачи документов на участие в приватизации получила три разные версии одного и того же договора о неразглашении (NDA) от SmartTender с противоречивыми условиями - в частности, с требованием подписания договора с помощью "специального ключа", который не предусмотрен никакими регламентами. Кроме того, представители SmartTender устно заявляли об отказах, требовали оплату втрое большей суммы, а также требовали предоставления дополнительных документов, которые не предусмотрены ни условиями конкурса, ни Законом Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества", - говорится в официальном релизе компании.

Компания AGT также отмечает, что ей предложили оплатить "обеспечительный платеж" - механизм, которого не существует в Законе Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества".

Неправомерным также выглядит требование к уполномоченным лицам компании AGT о предоставлении разрешения от акционеров AGT на подписание NDA.

AGT уже обратилась в Фонд госимущества с официальным запросом относительно правомерности действий площадки, подала жалобу в Антимонопольный комитет из-за признаков дискриминации и запрос в НБУ (ответ от НБУ в установленный 30-дневный срок не поступил).

В компании добавляют, что процедурные барьеры сопровождаются синхронным информационным давлением. Именно период подачи документов совпал с появлением в медиа взаимоисключающих материалов по AGT.

"Параллельно с бюрократическими препятствиями AGT оказалась в центре волны медийных атак, которые стали появляться каждый раз, когда компания приближалась к участию в приватизации ОПЗ. В публичное пространство одновременно вбрасывались взаимоисключающие версии - от якобы "связей с Kernel", который является единственным другим потенциальным участником конкурса, до фантазий о "влиянии Дмитрия Фирташа", хотя сотрудничество AGT с ОПЗ началось задолго до появления каких-либо упоминаний об этой фамилии в контексте приватизации.

Также в статьях разгонялись инсинуации о личных или бизнес-связях партнера AGT Александра Горбуненко с Тимуром Миндичем. В реальности, как подтверждено в официальной позиции, ни Горбуненко, ни компании, с которыми он связан, никогда не имели никаких отношений с Миндичем или его структурами.

Появление этих трех взаимоисключающих нарративов в одинаковый период времени не является случайностью - это попытка создать информационный фон, который дискредитирует независимого участника приватизации и уменьшает конкуренцию на аукционе", - говорится в релизе АГТ.

В компании напоминают, что подобный подход уже применялся ранее, во время работы AGT с ОПЗ в 2020-2021 годах.

"Уже не впервые для компании AGT создают искусственные препятствия в вопросах, связанных с сотрудничеством с ОПЗ. Сегодня история повторяется: после заявления об участии в конкурсе по приватизации AGT снова оказалась в центре публичных атак и синхронных спекуляций", - добавили в компании.

AGT настаивает на прозрачной и конкурентной приватизации и заявляет, что готова предоставить все документы, подтверждающие факты препятствования ее участию в конкурсе.

Напомним, аукцион по приватизации АО "Одесский припортовый завод" запланирован на 25 ноября этого года. Стартовая цена ОПЗ определена Кабинетом министров Украины на уровне почти 4,5 млрд гривень.