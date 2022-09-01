Уже скоро на полуострове может начаться дефицит горючего, россияне в панике бегут в РФ.

Россияне в Крыму и Белгороде сейчас переживают весь ужас, что и украинцы в марте этого года. Паника, эвакуация, дефицит горючего - сейчас жителям РФ и временно оккупированного полуострова очень несладко.

Об этом во время интервью Наталье Мосейчук рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Так, после "бавовны" и постоянных "прилетов" в Крыму, после информации о контрнаступлении ВСУ на Херсонщину, россиян охватила паника. Крымский мост сейчас работает только на выезд с временно оккупированного полуострова. Коллаборанты бегут, гауляйтеры едут в РФ.

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На выезд до моста очередь может достигать 25 километров. Из Крыма экстренно уезжают туристы, те, кто туда переселился за эти восемь лет, собирают вещи и убегают, добавил Жданов.

"Премьер" оккупированного Крыма Сергей Аксенов вывозил свою семью, однако сам он не может уехать. Его никто не выпустит, считает Жданов, поэтому тот пытается спасти родных. Уже скоро, после "бавовны" на автобазе, в Крыму начнется дефицит топлива. Это вызовет еще больше панических настроений.

Аналогичная ситуация в российском городе Белгород, где чуть ли не ежедневно взрываются ракеты, которыми РФ пытается ударить по Украине, однако "что-то" у страны-агрессора постоянно идет не так. Одна из таких ракет упала на вокзал. Люди бежали в панике.

Россияне уже начали эвакуироваться. Сейчас они все переживают весь ужас, который украинцы уже пережили в марте этого года, резюмировал Жданов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что разведка по максимуму отрабатывает информацию на юге, а особенно, как подчеркнул Зеленский, в Крыму.

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