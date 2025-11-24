Изображения ракет FP-7 и FP-9 вызвали логичный вопрос: почему они похожи на зенитные ракеты 48Н6 от российского С-400.

Внешнее сходство украинских баллистических ракет FP-7 и FP-9 с российскими зенитными 48Н6 из комплекса С-400 бросается в глаза. Но, как отметили эксперты, объяснение этому довольно прагматичное - экономия денег.

По информации Defence Express, в компании Fire Point заявили, что кодификацию ракеты FP-7 с дальностью до 200 км планируют завершить до конца года. После этого аналогичный процесс должен пройти и FP-9, заявленная дальность которой достигает 855 км. Кодификация открывает путь к официальным поставкам этих ракет ВСУ.

Впрочем, отмечают аналитики, именно обнародованные изображения FP-7 и FP-9 вызвали логичный вопрос: почему они похожи на зенитные ракеты 48Н6 от российского С-400. Судя по официальным кадрам, конструктивные различия между ними минимальны и касаются в основном размеров.

В Fire Point это не отрицают. Наоборот - во время презентации прямо назвали свою разработку "ракетой-клоном". В то же время отметили: сходство - только внешнее. А на самом деле украинская ракета имеет ключевые изменения в конструкции, главное из которых - полностью композитный корпус. Это делает ее легче и обеспечивает большую дальность.

Кроме того, отечественная FP-7 получила совершенно другую систему управления полетом и наведения. Поэтому фактически заимствованы только аэродинамические решения и общая схема управления - то, что позволяет значительно сократить время на расчеты и создание прототипов. А главное - использовать форму ракеты, эффективность которой враг уже неоднократно продемонстрировал во время атак по Украине.

Стоит также учитывать: называть 48Н6 "российской" некорректно. Ведь ракету разработали еще в 1980-х в СССР для модернизированных комплексов С-300ПМ и корабельного С-300ФМ, а на вооружение она поступила около 1990 года.

"Точные характеристики 48Н6 (48Н6Е - экспортная версия) и ее модернизаций обычно не указываются и не отделяются от характеристик самого ЗРК С-400. Но из известного - 48Н6 имеет длину в 7,5 метра, стартовый вес 1900 кг (с ТПК 2580 кг). Твердотопливный двигатель этой одноступенчатой ракеты работает до 12 секунд и разгоняет до 1900-2100 м/с при средней скорости в 1190 м/с. Относительно веса боевой части и дальности уничтожения воздушных целей, то в 48Н6 заявлено 150 км и 145 кг, 48Н6М - 200 км и 150 кг, 48Н6ДМ - 250 км и 180 кг", - отмечают эксперты.

Украинская FP-7 имеет заявленную дальность поражения наземных целей более 200 км, боевую часть до 150 кг и максимальную скорость 1500 м/с. Время полета - до 250 секунд, что в среднем дает 800 м/с. Отличия в скорости объясняются другим типом твердого топлива, другим импульсом и продолжительностью работы двигателя.

Напомним, недавно ВСУ впервые уничтожили российский вертолет Ми-8 с помощью "deep strike" дрон - дальнобойного ударного дрона FP-1. В ССО отметили, что каждая миссия требует креатива - от технических характеристик средства и заканчивая планированием. Указанная миссия оставила для РФ очень много вопросов, ответы на которые знают только члены экипажа Ми-8 уже никогда никому не расскажут. Сбитие произошло на территории РФ, в районе населенного пункта Кутейниково Ростовской области.

