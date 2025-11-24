Ряд вопросов по "мирному плану" еще будут обсуждать президенты Украины и США.

Американские предложения рассматриваются как основа для работы над "мирным планом", но там есть и роль Европы.

Об этом во время круглого стола сказал Георгий Тихий, спикер Министерства иностранных дел Украины. Говоря о "мирных усилиях" и переговорах в Женеве, он отметил, что по их итогам усматривается "достаточно позитивный, оптимистичный тон".

"Делегациям удалось достаточно подробно пунктами, предложенными американской стороной... Положительно, что американская делегация действительно слышит украинский вклад. То есть, что Украина думает относительно этих пунктов. И ряд из этих положений уже поддается проработке", - сообщил Тихий.

Так, отметил он, уже удалось выйти на "доработанный вариант этих пунктов", но работа продолжается и будет продолжаться, вероятно, еще "эти дни, эту неделю". Все это делается в тесной координации с европейскими партнерами Украины.

Представитель МИД отметил, что сейчас есть доработанная "рамка" документа, но это еще не финальная версия. "Плюс ряд вопросов будет обсуждаться на уровне президентов Украины и США", - сказал Тихий.

На уточнение, планируется ли тогда визит президента Украины Владимира Зеленского в США, он отметил: "Еще рано подтверждать это, но я не исключаю такой возможности".

Также на вопрос о "европейском плане" спикер подчеркнул, что сейчас важно не нарушить единство.

"Мы рассматриваем американские предложения как основу для работы, в которой есть роль Европы... Уже есть понимание, что европейские и натовские вопросы, то, что касается ЕС и НАТО коллективного, их вопросов, будет выведено в отдельный трек. Это очень важно, они это очень приветствуют", - сказал Тихий.

"Мирный план" Трампа в отношении Украины

Как сообщал УНИАН, ранее в Женеве США и Украина заявили о разработке "обновленного и доработанного" мирного соглашения для прекращения войны с РФ. Государственный секретарь США Марко Рубио после встречи в Женеве с украинской делегацией заявил, что в "мирный план" Трампа будут внесены определенные изменения.

Позже Трамп призвал не верить в значительный прогресс между Россией и Украиной на фоне переговоров вокруг мирного плана. "Неужели действительно возможен серьезный прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верьте, пока не увидите, но, возможно, происходит что-то хорошее", - написал он в Truth Social.

