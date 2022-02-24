Украину поддержали 48 государств и пять международных организаций. Партнеры Украины предупредили о введении жестких санкций.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
С заявлениями в поддержку Украины выступили: Германия, Франция, Австралия, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Польша, Литва, Латвия, Словения, Эстония, Молдова, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Чехия, Венгрия, Словакия, Мексика, Северная Македония, Албания, Черногория, Португалия, Болгария, Новая Зеландия, Кипр, Италия, Исландия, Грузия, Хорватия, Корея, Испания, Коста-Рика, Бразилия, Япония, Босния и Герцеговина, Ирландия, Бельгия, Колумбия, Канада, Перу, Сингапур, Палестина, Белиз,
Что заявляли:
- Россия понесет ответственность за свои действия;
- координируют свои действия с партнерами по НАТО и ЕС;
- жесткий ответ;
- в течение дня скоординирует свою реакцию в формате "Большой семерки", НАТО и ЕС;
- страны созвали экстренные заседания правительств, в том числе Япония, Австрия и Польша;
- Россия исключила себя из международного сообщества;
- Литва призвала ввести жесткие санкций, включая отключение от SWIFT.
- некоторые страны готовы принять беженцев, в частности Молдова и Польша;
- Молдова вводит чрезвычайное положение из-за нападения РФ на Украину.
При этом в международных организациях сделали следующие заявления:
- В ЕС жестко осудили нападение России. Президент Европейского парламента пообещал привлечь Кремль к ответственности. В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что 24 февраля лидеры Европейского Союза соберутся на внеочередной саммит, чтобы утвердить санкции против РФ.
- В НАТО собирают саммит, чтобы обсудить возобновление российской агрессии.
- В ОБСЕ осудили нападение на Украину.
- В ООН заявили, что нельзя допустить дальнейшую эскалацию, предотвратить жертвы среди гражданского населения, а также перемещение и разрушение гражданской инфраструктуры