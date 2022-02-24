Часть стран объявили о готовности принять беженцев

Украину поддержали 48 государств и пять международных организаций. Партнеры Украины предупредили о введении жестких санкций.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

С заявлениями в поддержку Украины выступили: Германия, Франция, Австралия, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Польша, Литва, Латвия, Словения, Эстония, Молдова, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Чехия, Венгрия, Словакия, Мексика, Северная Македония, Албания, Черногория, Португалия, Болгария, Новая Зеландия, Кипр, Италия, Исландия, Грузия, Хорватия, Корея, Испания, Коста-Рика, Бразилия, Япония, Босния и Герцеговина, Ирландия, Бельгия, Колумбия, Канада, Перу, Сингапур, Палестина, Белиз,

Что заявляли:

Россия понесет ответственность за свои действия;

координируют свои действия с партнерами по НАТО и ЕС;

жесткий ответ;

в течение дня скоординирует свою реакцию в формате "Большой семерки", НАТО и ЕС;

страны созвали экстренные заседания правительств, в том числе Япония, Австрия и Польша;

Россия исключила себя из международного сообщества;

Литва призвала ввести жесткие санкций, включая отключение от SWIFT.

некоторые страны готовы принять беженцев, в частности Молдова и Польша;

Молдова вводит чрезвычайное положение из-за нападения РФ на Украину.

При этом в международных организациях сделали следующие заявления: