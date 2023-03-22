Вновь фиксируется активность российской авиации в Беларуси.

Утро среды, 22 марта 2023 года, для всех регионов Украины началось с масштабной тревоги. Вся карта нашей страны "покраснела", как свидетельствуют данные alerts.in.ua.

О причине масштабной воздушной тревоги сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". Это - взлет российского "кинжалоносца" МиГ-31К в Беларуси:

"08:56. Аэродром "Барановичи". Взлет истребителя сопровождения. 09:00. Аэродром "Мачулищи". Взлет МиГ-31К ВКС РФ".

Карта воздушных тревог 22.03.2023

Россия атаковала Украину ночью 22 марта 2023 года дронами-камикадзе

22 марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что ночью враг в очередной раз нанес массированный авиационный удар беспилотниками "Шахед-136", 16 дронов из 21, запущенного врагом, были уничтожены.

Киевская областная военная администрация сообщила, что в результате ночной атаки дронами в Киевской области был поврежден гражданский объект. Сообщается о трех погибших и семерых раненых.

В г. Ржищев Киевской области в результате вражеской атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея.

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