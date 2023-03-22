Ночью 22 марта Россия атаковала несколько регионов Украины иранскими дронами-камикадзе "Шахед". Как сообщили в Киевской областной военной администрации, в области есть погибшие в результате удара БПЛА.
Сообщается, что в результате ночной атаки "Шахедами" в Киевской области поврежден гражданский объект. Кроме того, КОВА сообщает о жертвах и пострадавших:
"Сейчас известно о 3 погибших и 7 раненых. Информация уточняется".
На месте работают подразделения спасателей, полиции и экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. По состоянию на 05:50 пожар локализован.
В то же время в Telegram-канале Киевской городской военной администрации относительно последней воздушной тревоги в Киеве, которая длилась более четырех часов, отмечается, что по окончательно проработанной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около восьми вражеских беспилотников типа Shahed.
"Все барражирующие боеприпасы были успешно уничтожены силами нашего ПВО. Спасибо нашей противовоздушной обороне", — отметил начальник КГВА Сергей Попко.
Обновлено 09:00. Позже в ГСЧС и Офисе генпрокурора показали последствия "прилета" в Киевской области этой ночью.
Как сообщили спасатели, 22 марта в г. Ржищев Киевской области в результате вражеской атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением. В 06:50 пожар ликвидирован на площади 330 кв.м.
"По состоянию на 07:00 погибли 3 человека, травмированы 2 человека и спасены 1 человек. Вероятно, под завалами находятся 4 человека", — говорится в сообщении ГСЧС.
В Офисе генпрокурора уточнили, что в результате атаки 3 человека погибли, в том числе приехавший на вызов водитель скорой медицинской помощи. По предварительным данным, в медицинское учреждение госпитализированы 7 человек, среди которых 11-летний ребенок. Продолжается поиск трех человек, которые могут находиться под завалами.
Атака дронами на Украину 22 марта 2023
Ранее Попко отметил, что в эту ночь Россия запустила смертоносные беспилотники Shahed в направлении столицы, они уничтожены.
Напомним, 22 марта противник нанес очередной массированный авиационный удар БпЛА "Шахед". По предварительной информации, 16 дронов из 21 запущенного врагом были уничтожены нашими защитниками.