Семь человек пострадали в результате российской атаки беспилотниками.

Ночью 22 марта Россия атаковала несколько регионов Украины иранскими дронами-камикадзе "Шахед". Как сообщили в Киевской областной военной администрации, в области есть погибшие в результате удара БПЛА.

Сообщается, что в результате ночной атаки "Шахедами" в Киевской области поврежден гражданский объект. Кроме того, КОВА сообщает о жертвах и пострадавших:

"Сейчас известно о 3 погибших и 7 раненых. Информация уточняется".

На месте работают подразделения спасателей, полиции и экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. По состоянию на 05:50 пожар локализован.

В то же время в Telegram-канале Киевской городской военной администрации относительно последней воздушной тревоги в Киеве, которая длилась более четырех часов, отмечается, что по окончательно проработанной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около восьми вражеских беспилотников типа Shahed.

"Все барражирующие боеприпасы были успешно уничтожены силами нашего ПВО. Спасибо нашей противовоздушной обороне", — отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Обновлено 09:00. Позже в ГСЧС и Офисе генпрокурора показали последствия "прилета" в Киевской области этой ночью.

Как сообщили спасатели, 22 марта в г. Ржищев Киевской области в результате вражеской атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением. В 06:50 пожар ликвидирован на площади 330 кв.м.

"По состоянию на 07:00 погибли 3 человека, травмированы 2 человека и спасены 1 человек. Вероятно, под завалами находятся 4 человека", — говорится в сообщении ГСЧС.

В Офисе генпрокурора уточнили, что в результате атаки 3 человека погибли, в том числе приехавший на вызов водитель скорой медицинской помощи. По предварительным данным, в медицинское учреждение госпитализированы 7 человек, среди которых 11-летний ребенок. Продолжается поиск трех человек, которые могут находиться под завалами.

Атака дронами на Украину 22 марта 2023

Ранее Попко отметил, что в эту ночь Россия запустила смертоносные беспилотники Shahed в направлении столицы, они уничтожены.

Напомним, 22 марта противник нанес очередной массированный авиационный удар БпЛА "Шахед". По предварительной информации, 16 дронов из 21 запущенного врагом были уничтожены нашими защитниками.

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