Российские захватчики за минувшие сутки нанесли 10 ракетных и 32 авиационных удара и совершили 90 обстрелов из РСЗО по гражданским объектам.

Ночью враг нанес очередной массированный авиационный удар БПЛА "Шахед-136". Силы ПВО уничтожили 16 дронов из 21, которые запустил враг.

"Этой ночью, 22 марта, противник нанес очередной массированный авиационный удар БПЛА "Шахед-136". По предварительной информации, 16 дронов из 21 запущенного врагом было уничтожено нашими защитниками", - говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Генштабе отмечают, что угроза нанесения ударов остается по всей территории Украины. В сообщении сказано, что российский агрессор не перестает игнорировать законы и обычаи войны, обстреливает населенные пункты, а также объекты критической инфраструктуры.

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"За минувшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершили 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам", - сообщает Генштаб.

Всего украинские защитники за минувшие сутки, 21 марта, сбили 15 вражеских БпЛА разных типов, а также две управляемые авиационные ракеты Х-59.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время, наши защитники сбили 15 вражеских БпЛА разных типов, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59", - сказано в сообщении.

Также В Генштабе отмечают, что подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили склад боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника.

Ночная воздушная тревога 22 марта - что известно

В ночь на среду, 22 марта, в Киевской области прозвучала воздушная тревога. Отмечалось, что возникла угроза удара дронами. Также об опасности предупредили жителей большинства областей Украины.

Утром начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что этой ночью Россия запустила смертоносные БПЛА "Shahed" в направлении столицы.

По предварительной информации, это были барражирующие боеприпасы. Силами нашей ПВО все цели, обнаруженные в воздушном пространстве вокруг Киева, были уничтожены. Попко сообщил, что, по предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

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