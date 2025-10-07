Валерий Романенко отметил, что количество дронов, которыми РФ атакует Украину, значительно увеличилось.

Увеличение количества "Шахедов", которыми Россия атакует украинские населенные пункты, требует создания местной противовоздушной обороны. Об этом сказал в эфире телеканала "Киев24" авиационный эксперт Валерий Романенко.

Он говорит, что определенные проблемы вызывает увеличение количества дронов, которыми Россия атакует Украину.

"Раньше нормально сбивали 90-95 процентов "Шахедов", но когда на аналогичное количество мобильных групп, зенитных комплексов и сил ПВО прилетает в 4-5 раз больше "Шахедов", то понятно, что некоторые будут прорываться. Кроме того, во время налетов надо уметь отличить "Шахеды" от "Гербер", которые специально запускаются для того, чтобы вводить в заблуждение расчеты ПВО", - отметил он.

Романенко считает, что на помощь общегосударственной ПВО, которой занимаются Воздушные силы Украины, должны прийти местные ПВО. По его словам, местным администрациям следует использовать практику Второй мировой войны и создавать местную ПВО из добровольцев, которым будет гарантировано, что они никуда, кроме защиты своего города или области, не будут привлекаться. Эксперт отметил, что при таких условиях можно будет привлечь больше людей и уменьшить кадровый голод в Воздушных силах.

Эксперт отмечает, что тогда дронов будет меньше "прилетать" по городам и меньше они будут продолжать двигаться транзитом на другие населенные пункты.

Россия строит новые пусковые для запуска дронов

Как сообщал УНИАН, эксперт по вопросам авиации Константин Криволап отмечал, что россияне вокруг украинских границ строят 11 защищенных площадок для запуска дронов.

По его словам, цель этого - увеличить количество пусковых платформ и усложнить их поражение.

Он подчеркнул, что ситуация является динамичной, и украинская сторона имеет потенциал для реагирования. При этом отметил, что российские склады могут не выдержать баллистических ударов.

