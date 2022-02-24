Сегодня Россия начала полномасштабное наступление на Украину.

Вооруженные силы Украины уничтожили шестой военный самолет российских захватчиков.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ Facebook.

"В районе Краматорска уничтожен шестой самолет РФ", - говорится в сообщении.

Военные пообещали впоследствии предоставить более развернутую информацию.

Как писал УНИАН, ранее Генштаб ВСУ заявили о пяти сбитых самолетах агрессора и один вертолет.

Кроме того, наши защитники отбили атаку российской армии в Счастье Луганской области. В результате боев уничтожено почти 50 врагов.

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