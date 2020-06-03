Украинские активисты устроили дерзкую акцию на Донбассе (фото)

Журналисты узнали о создании "Комитета освобождения Донбасса".

Донецкая область, даже временно оккупированная, это – Украина. Листовки-напоминания с такими лозунгами расклеили неравнодушные жители во многих оккупированных городах Донбасса.

Появлению таких листовок предшествовали недавние тайные собрания, на которых местные жители Донецкой и Луганской областей создали так называемые оппозиционные силы с названием "Комитет освобождения Донбасса", сообщает ТСН.

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И к тому комитету, утверждают источники СМИ, приобщилось немало тех, кто в 2014 был ярым сторонником "русского мира".

На небольших информагитках, чтобы было точно понятно — на русском, написаны многочисленные тезисы сопротивления: "Украина — вернись", "Не забудем, не простим! Низкий уровень медицины и уничтожение угольной промышленности" или же: "Российский оккупант, если не способен прокормить людей — вон из Украины".

Указали патриоты и главный месседж для тех, кто все еще верит в светлое будущее под оккупацией: "Донбасс шестой год не Россия, пора возвращаться домой!".

Однако, повисели те листовки только до конца суток. Всюду, где их нашли, оккупанты наклейки посрывали и поблизости устроили засады, надеясь вычислить украинских активистов.

Ранее украинские военные впервые с 2014 года показали, как с помощью специальных снарядов доставляют листовки на оккупированные территории Донбасса.

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