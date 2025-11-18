Он считает, что реформы помогут укрепить оборону Украины благодаря улучшению управления, командования и координации.

По мере приближения зимы и адаптации российскими войсками тактики украинским войскам необходимо удвоить усилия по внедрению технологических инноваций. Такое заявление сделал глава Национальной гвардии Украины, генерал Александр Пивненко.

По его словам, нужно наводнить линию фронта большим количеством беспилотников, чтобы остановить территориальные завоевания Москвы.

Он утверждает, что Россия сохраняет численное превосходство после почти четырёх лет войны в Украине, но у Киева и Москвы паритет по количеству беспилотников на ключевых участках боевых действий.

"Нам сейчас непросто. Думаю, будет сложно и в дальнейшем… из-за грязи будет сложнее передвигаться", - сказал Пивненко в интервью Reuters.

Отмечается, что поздняя осень и начало зимы традиционно сложны для обеих армий, поскольку в сырую погоду по полям, тропам и дорогам становится трудно передвигаться. При очень низких температурах земля твердеет, что повышает манёвренность. Защитник отметил:

"Нам нужно эффективнее останавливать противника при его пешем приближении, чтобы он не просочился и не пропустил его. Если мы будем выполнять эти задачи с большей плотностью на линии фронта, а противник будет проникать менее глубоко, это будет лучше для нас".

По словам Пивненко, характер боевых действий радикально изменился. Чтобы ускорить наступление в Покровске, российские войска изменили тактику и вошли в город небольшими группами. В течение нескольких недель они действовали в нескольких районах города, используя беспилотники для прикрытия, обнаружения и атаки позиций противника.

По мнению генерала, чтобы компенсировать нехватку войск, которая позволила противнику прорвать оборонительные рубежи, Украине необходимо быстро использовать технологические и тактические изменения. Один из способов добиться этого - улучшить координацию "слоёв" использования беспилотников, чтобы те, кто управляет беспилотниками ближе к линии соприкосновения, например, не конкурировали и не дублировали действия тех, кто находится дальше.

"Нам нужно выстраивать это по уровням. Чтобы одно подразделение занималось одним, а другое - другим. И мы не мешали друг другу", - сказал он.

Отмечается, что Пивненко был назначен на должность в 2023 году и сосредоточился на увеличении количества и разнообразия беспилотников, используемых его подразделениями, улучшении и расширении подготовки новоприбывших солдат и поддержании морального духа измотанных солдат.

"Во время войны, современной войны, нам нужно быть очень гибкими, адаптироваться, и это работает. Стоять на месте - не выход. Либо действуй, либо нет", - сказал Пивненко.

Он считает, что реформы помогут укрепить оборону Украины благодаря улучшению управления, командования и координации, а также будут способствовать продвижению молодых командиров с боевым опытом.

"Молодые командиры более решительны, менее опытны, но более целеустремлённы в своих действиях и стремлении что-то изменить в ситуации в целом. Именно на этом они и сосредоточены - на переменах", - добавил генерал.

Война в Украине - ситуация на фронте

В 7 корпусе ДШВ ранее сообщили, что появление россиян зафиксировали к северу от Покровска: несколько вражеских пехотинцев пытались проникнуть и закрепиться на одном из объектов сельского хозяйства, но врага уничтожили.

Там отметили, что в краткосрочной перспективе противник хочет выйти к населенному пункту Гришино, что к северо-западу от Покровска.

