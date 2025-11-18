В краткосрочной перспективе противник хочет выйти к населенному пункту Гришино, что к северо-западу от Покровска.

Появление россиян зафиксировали к северу от Покровска: несколько вражеских пехотинцев пытались проникнуть и закрепиться на одном из объектов сельского хозяйства, но врага уничтожили. Об этом сообщили в 7 корпусе ДШВ в Telegram, рассказывая о ситуации в Покровской агломерации.

"Из-за невозможности продавить оборону Покровска и использовать город как плацдарм для выполнения этого замысла россияне пытаются обойти город", - говорится в сообщении.

При этом, по данным 7 корпуса, в Покровске растет количество стрелковых боев и увеличиваются потери врага от прямого огня: с начала месяца Силы обороны ликвидировали в городе 314 россиян, еще 71 - ранены.

7 корпус ДШВ сообщил, что одновременно противник продолжает безрезультатные попытки сковать оборону Мирнограда:

"На днях в Мирнограде украинские военные уничтожили группу ГРУ РФ. Такие вражеские подразделения идут во втором эшелоне после диверсионных групп и контролируют выполнение задач первого эшелона".

Кроме того, как отмечается, фиксируется увеличение количества попыток россиян просочиться в Мирноград со стороны Красного Лимана, но украинские военные уничтожают противника на подступах к городу.

Битва за Покровск

Как сообщал УНИАН, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что Покровск сейчас играет роль "спичечного коробка" для россиян, где украинские военные их уничтожают и не дают выйти на оперативное пространство.

По словам эксперта, когда мы говорим об окружении, то это не о физическом окружении, что нарыли окопы, протянули колючую проволоку, как в фильмах о Первой мировой войне. Жмайло подчеркнул: чтобы сделать так называемое оперативное окружение, иногда нужно просто занять одну позицию.

