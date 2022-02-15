В рядах украинской армии относятся к такой тенденции неоднозначно.

В Украине с начала года резко выросли продажи оружия и снаряжения на фоне сообщений об угрозе российского вторжения.

Об этом неофициально говорят в оружейных магазинах, пишет "Телеграф". Поскольку прямо о росте продаж продавцы не говорят, журналисты сделали вывод об ажиотаже по большому количеству покупок сопутствующих товаров.

"Спрос на чехлы для оружия за последние месяцы вырос в несколько раз", - рассказал владелец фирмы по производству чехлов Владимир Шаптала, добавив, что далеко не все складывают свои "стволы" в чехлы.

В одном из оружейных магазинов журналистам сказали, что выбор оружия для самозащиты на случай вторжения РФ - невелик. В качестве вариантов там предложили пневматические пистолеты и винтовки, газовый баллончик или пистолет, а также револьвер под патрон Флобера. Для этих товаров не требуется специальное оформление, поскольку они не считаются оружием.

По словам действующего бойца Сил спецопераций, ветерана войны на Донбассе, который дал анонимный комментарий СМИ, существует двойственной отношение к идее защищаться от России при помощи гражданского оружия.

"Война идет уже 8 лет и человек, который по-настоящему хотел сражаться, давно уже на фронте. Так что те, кто теперь "очнулся" и бросился в магазин покупать какое-то оружие, представляется мне странным человеком. Если он патриот, необходимо было записываться в ВСУ, где как раз и учат воевать, обеспечивают нормальным вооружением. Без специфичных воинских знаний, нормального оружия и боевого слаживания такие добровольцы на войне - просто толпа, а что хуже того – толпа кандидатов в груз "200", - говорит собеседник издания.

При этом он признал, что если такой "доброволец" сумеет ранить или убить хотя бы одного оккупанта, это принесет пользу ВСУ.

"Бессмысленно с купленным в магазине оружием пытаться противостоять армии в поле с ее авиацией, артиллерий, танками. Принести пользу такие отряды могут в городских боях, где дистанция боестолкновения куда ниже. Но и здесь из условно "гражданского" оружия будут полезны лишь отдельные образцы", - говорит спецназовец.

Ранее в МВД призвали украинцев вступать в отряды территориальной обороны.

По данным Минобороны, Россия сосредоточила возле Украины более 100 тысяч военных. Запад опасается, что эти войска РФ попытается привлечь к полномасштабному наступлению на Украину уже зимой.

Среди наиболее вероятных дат вторжения РФ в Украине западные чиновники и СМИ называли 15 и 16 февраля.