Глава МВД верит, что вступление граждан в ряды теробороны дает гражданам уверенность, что никакого захвата российскими властями городов не будет.

Министр внутренних дел Денис Монастырский призывает граждан вступать в отряды территориальной обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Монастырский сказал во время включения в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

В частности, у него спросили, готово ли государство к безопасной эвакуации женщин и детей, пока мужчины будут защищать Украину на фронте.

"Относительно эвакуации, могу сказать, что планы такие существуют на бумаге, но в первую очередь я призвал бы к здоровой подготовке и вступлению в ряды территориальной обороны. Вот правильный ответ на любую угрозу, которая есть. Потому что территориальная оборона дает возможность уверенно в каждом регионе быть целостной основой для защиты любого города, села, поселка, дома, если это будет необходимо", - подчеркнул Монастырский.

"И именно это, как мне кажется, дает многим людям уверенность в том, что никакого сценария захвата не будет. Именно это дает уверенность в завтрашнем дне и я убежден, что сегодня тысячи полицейских, спасателей, гвардейцев, которые выходят на улицу и каждый день несут свою службу - доказывают это тем, что они здесь, что они защищают украинские улицы. С завтрашнего дня введен усиленный режим работы погораничников и полицейских", - подчеркнул министр.

Также у него спросили, есть ли у МВД план по недопущению паники.

"Этот план есть у каждого государства, и в Украине так же. Собственно этот план сегодня реализуется, в частности, обращением президента, так и активными действиями, которые сегодня проводятся", - сказал Монастырский.

Глава МВД отметил, что в первую очередь, уверенность в отношении правоохранительных органов и Вооруженных сил Украины дают возможности быть спокойными.

"На самом деле мы понимаем, что любые активные действия получат ответ со стороны правоохранительных органов и Вооруженных сил Украины", - сказал Монастырский.

Как передает корреспондент УНИАН, ранее Монастырский заверил, что не допустит в стране никаких сепаратистских проявлений вроде тех, что были весной 2014 года. Он предупредил: если какой-то "гиркин" попытается захватить админздания, он будет расстрелян спецназом без предупреждения.

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