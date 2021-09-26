На прошлой неделе командование ВСУ изучало вопрос применения контрснайперских радарных комплексов на Донбассе.

Украина задействовала все свои контрснайперские группы в районе ООС.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Все контрснайперские группы, которые у нас есть, сейчас находятся на переднем крае. Все!"- заявил он.

При этом Залужный подчеркнул, что их работа на передовой не запрещена.

По его словам, на прошлой неделе командование ВСУ изучало вопрос применения контрснайперских радарных комплексов.

"И те, по крайней мере, которые мы рассматривали, скажем так, западного производства, опять же они нас не совсем удовлетворяют. То есть на сегодня речи о массированном применении радарных комплексов и оптической контрснайперской борьбе нет. Но все, что можно применить все винтовки, все снайперы, все тепловизоры, которые есть, все камеры ночного видения, которые сейчас работают вместе с ними, все полностью", - отметил Залужный.

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Напомним, в 2014 году часть Донецкой и Луганской областей захватили боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР". Боевиков поддержали власти России. На Донбасс ворвались российские войска.

Сначала на части Донбасса Киев объявил антитеррористическую операцию, а позже началась операция Объединенных сил.

Для урегулирования конфликта в 2014-м были подписаны Минские соглашения. В частности, под документом стоит подпись украинской и российской стороны, а также ОБСЕ.

Россия не признает себя участником войны, а утверждает, что является "посредником". Десятки стран мира считают РФ стороной конфликта на Донбассе.

Автор: Денис Прядко