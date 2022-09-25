В МИД Украины отмечают, что РФ надо привлечь к ответственности за попытки изменить международно признанные границы Украины.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Украина созывает срочное заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в микроблоге Twitter.

"Украина созывает срочное заседание Совета Безопасности ООН относительно фиктивных референдумов на оккупированных территориях Украины. Россию нужно привлечь к ответственности за ее дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН", - подчеркнул Николенко.

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Как сообщал УНИАН, российские оккупанты запланировали 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Международное сообщество осудило эти намерения Кремля. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.

23 сентября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в области уже началось "голосование" на "референдуме" - россияне с оружием и их пособники ходят по квартирам местных жителей, угрожают выламывать дверь тем, кто их не откроет.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров ранее заявлял, что в оккупированном городе вооруженные российские захватчики вместе с коллаборантами ходят по домам местных жителей. Напуганным людям подсказывают, в каком месте бюллетеня "правильно" поставить отметку.

Для участия в фейковом референдуме россияне завозят на оккупированную территорию Херсонщины людей из Крыма.

Сегодня, 24 сентября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на так называемом "референдуме" на временно захваченных российскими войсками территориях Украины наблюдается низкая явка на "избирательные участки". За это подписи у местных жителей собирают дома в сопровождении вооруженных российских оккупантов.

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