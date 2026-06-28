Нужно ли выключать кондиционер перед выходом из дома: ответ экспертов может удивить

Кондиционирование воздуха – дело не из дешёвых, поэтому вы, вероятно, задумываетесь о том, как сэкономить.

В жаркие летние дни многие пользуются кондиционером в своем доме, чтобы поддерживать прохладу и комфорт. Но это недёшево, и вы можете задуматься над тем, стоит ли выключать систему, когда уходите из дома. Об этом пишет Martha Stewart.

Как отмечает издание, по мнению специалистов по отоплению, вентиляции и кондиционированию, кондиционер не стоит выключать на время вашего отсутствия. Они объяснили, что в случае полного отключения прибора системе потом придётся "наверстывать" необходимую температуру, ведь помещение сильно нагреется.

"Когда вы возвращаетесь домой и включаете систему, ей придется работать на все 100% и в течение более длительного времени, чтобы снова вернуть температуру к комфортному уровню. Это создает ненужную нагрузку на систему, а также означает, что устройство потребляет гораздо больше энергии, чем если бы оно просто оставалось включенным и поддерживало прохладу, пока вас нет", – говорит менеджер по эксплуатации компании iHeat Стивен Дэй.

Видео дня

Он предупредил, что если регулярно выключать кондиционер, это может сократить срок его службы.

"Поддерживайте умеренную заданную температуру в течение дня, используя инверторную технологию для регулирования мощности по мере необходимости, и механические части системы будут испытывать значительно меньшую нагрузку", – пояснил он.

Еще одна причина, по которой не стоит выключать кондиционер, – экономия. Как ни странно, полное выключение кондиционера, когда вы уходите из дома, может не сэкономить столько денег, как вы думаете. Если в доме станет слишком жарко, системе придется работать интенсивнее, чтобы снизить температуру после вашего возвращения, говорится в статье.

Вместо этого эксперты рекомендуют повысить температуру на термостате на несколько градусов, пока вас нет, вместо того чтобы полностью выключать систему.

"Любое повышение температуры на термостате (мы называем это снижением нагрузки) поможет сэкономить деньги", – говорит владелец и генеральный директор компании Watkins Heating & Cooling Дэвид Уоткинс.

Кроме того, по мнению экспертов, включенный кондиционер в ваше отсутствие помогает контролировать влажность в доме, особенно если вы живете в очень влажном климате, ведь в целом влажный воздух охладить сложнее.

"Когда кондиционер выключен, влажность в доме быстро растёт. Она впитывается мебелью и строительными материалами. Когда кондиционер снова включается, ему приходится удалять избыточную влагу не только из воздуха, но и из всех материалов в доме. Может потребоваться целая ночь, чтобы система полностью справилась с этой задачей, а высокая влажность повышает риск появления плесени", – отметил Уоткинс.

Он советует повышать температуру на термостате на 3–5 градусов, когда вы выходите из дома, если живете в душном и влажном климате.

Какую температуру установить на кондиционере, когда вы уходите из дома

Хотя специалисты не рекомендуют полностью выключать кондиционер, нет необходимости оставлять его работать при той же температуре, что и когда вы находитесь дома. Вот что советуют эксперты по системам отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) для различных ситуаций.

Если вы уходите на целый день, стоит повысить температуру в доме на несколько градусов, не выключая систему полностью. Дей рекомендует в таком случае повысить температуру на термостате на 2–5 градусов.

Если вы уезжаете в отпуск на несколько дней, неделю или дольше, повысьте температуру чуть больше, чем обычно – примерно на 5–10 градусов.

Если вы оставляете домашних животных, стоит оставить кондиционер включенным на комфортной и безопасной температуре.

Дополнительные советы по экономии энергии летом

Помимо того, чтобы оставлять кондиционер включенным для поддержания температуры и уровня влажности, есть еще несколько способов сэкономить энергию летом, говорит генеральный менеджер направления HVAC и сантехники в Oncourse Home Solution Лиза Шейверс.

Держите жалюзи и шторы закрытыми. Это помогает блокировать тепло до того, как оно успеет нагреть дом.

Используйте вентиляторы. При этом настраивать их нужно так, чтобы они вращались против часовой стрелки и направляли более прохладный воздух вниз.

Заменяйте воздушные фильтры. Грязные фильтры ограничивают поток воздуха, из-за чего система работает менее эффективно и испытывает большую нагрузку.

Не перекрывайте вентиляционные отверстия мебелью, коврами или другими предметами. Это заставляет кондиционер работать интенсивнее.

Открывайте внутренние двери – это поможет воздуху циркулировать по всему дому.

Загерметизируйте щели вокруг окон и дверей, чтобы горячий воздух не проникал внутрь, а прохладный не выходил наружу. В противном случае кондиционеру придется постоянно компенсировать эти потери.

Старайтесь не использовать приборы, выделяющие тепло, в частности духовку, посудомоечную машину, сушилку.

Регулярно проводите техническое обслуживание кондиционера. Это помогает выявить небольшие проблемы до того, как они превратятся в серьезные неисправности, рассказала эксперт.

Ранее УНИАН сообщал, что перед грозой всегда следует отключать электроприборы от сети. Эксперты советуют во время непогоды начинать с самой дорогой и самой чувствительной электроники, в частности отключать телевизоры, настольные компьютеры, ноутбуки, игровые приставки, планшеты, Wi-Fi-роутеры и принтеры, которые являются типичными жертвами скачков напряжения во время грозы. Зарядные устройства для телефонов и ноутбуков также следует отключить от сети. Хотя они могут казаться безобидными, они все равно могут передать повреждения от перенапряжения подключенным устройствам.

Вас также могут заинтересовать новости: