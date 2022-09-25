Он призвал горожан соблюдать правила поведения при воздушной опасности.

Российские оккупанты обстреливают Запорожье ракетами.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Враг осуществляет ракетную атаку на Запорожье. Будьте осторожны! Соблюдайте правила воздушной безопасности!", - призвал он.

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Председатель ОВА добавил, что подробности будут сообщены позже.

Старух также сообщил, что по предварительной информации, речь идет о около десятка прилетов.

Обстрелы Запорожья российскими оккупантами

Напомним, над Запорожьем ночью ПВО сбили вражескую ракету.

"Отдельная благодарность силам противовоздушной обороны, которые сбили вражескую ракету. Обломки снаряда упали вне города. Пострадавших нет", - отметил Александр Старух.

Ранее он сообщил, что в результате ночного обстрела российскими оккупантами Запорожья один человек погиб, 9 человек ранены.

Известно о по меньшей мере пяти прилетах по городу, пораженных объектах инфраструктуры. Одна вражеская ракета попала в жилой сектор, что вызвало пожар в многоэтажном доме.

Враги уже не раз обстреливали военные и гражданские объекты в Украине, в том числе и в Запорожской области. Из-за противников есть много разрушений, жертв и пострадавших.

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