Эпоха доступных компьютеров и консолей в прошлом: рост цен на память затянется на годы

Высокие цены на память стали новой нормой, заявляют в отрасли.

Цены на оперативную память продолжают стремительно расти, а ее дефицит усугубляется с каждым днем. Представители компании Lenovo заявляют, что в ближайшие годы следует готовиться к гораздо более серьезным последствиям, поскольку разрыв между спросом и предложением будет увеличиваться.

Как пишет ресурс Computerbase, компания Micron официально признала, что не может удовлетворить спрос даже у своих стратегических клиентов. Подобные заявления прозвучали от таких гигантов, как Samsung и SK Hynix.

На конференции ISC 2026 компания Lenovo продемонстрировала слайд, на котором была показана текущая динамика цен на продукцию DRAM и NAND. Известно, что цены начали стремительно расти примерно в конце 3-го и в начале 4-го квартала 2025 года. И эта тенденция, как ожидается, сохранится.

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Несмотря на то, что ведущие производители DRAM (динамическая память с произвольным доступом, – ред.) и NAND (флеш-память, – ред.) наращивают мощности и строят новые заводы для преодоления дефицита продукции, это вряд ли окажет существенное влияние. Не исключено, что цены никогда не вернутся к исходным уровням или к уровням, которые были в начале 2025 года.

Утверждается, что более высокие цены на память в конечном итоге станут новой нормой в 2030 году и в дальнейшем.

Такое развитие событий будет означать скачок цен не только на модули памяти и SSD-накопители, но и на все продукты, в которых используются эти решения. Таким образом, времена доступных ПК, игровых консолей, мобильных телефонов и других устройств, использующих память и SSD-накопители, останутся в прошлом.

Техника и комплектующие стремительно дорожают

Ранее мы писали о резком росте цен на игровые консоли. Май 2026 года стал худшим месяцем за всю историю Xbox по объему продаж консолей, а для PlayStation – худшим маем с 2000 года. Все из-за цен: средняя стоимость PS5 в США поднялась до $672 (+33%), Xbox Series X|S – до $524 (+22%).

В третий раз с начала года вырастут цены и на видеокарты AMD. Цена на Radeon RX 9000 вырастет на 10–15 процентов.

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