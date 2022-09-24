Россия должна прекратить войну и выйти с украинской территории, считает Мишель.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель на Генеральной Ассамблее ООН призвал к реформированию Совета безопасности ООН.

Как он отметил, нынешний Совет безопасности не является ни инклюзивным, ни представительским.

Он выступил за срочную реформу, которая бы касалась, в частности, принципа применения права вето.

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"Применение права вето должно быть исключением, но оно становится правилом", – сказал он.

Мишель также настаивал на исключении России из состава СБ.

"Когда постоянный член Совета безопасности развязывает неспровоцированную и ничем не оправданную войну, осужденную Генеральной Ассамблеей, его отстранение от Совета Безопасности должно быть автоматическим", – подчеркнул он.

Мишель также обвинил Россию во лжи. Он подчеркнул, что это страна ведет никакую не "спецоперацию", а неспровоцированную, незаконную и неоправданную войну, направленную на силовое изменение международно признанных границ.

Также глава Евросовета напомнил о том, что Россия лжет, заявляя, что санкции против нее вызывают дефицит продовольствия и удобрений в мире. Он сказал, что еще до войны сама Россия резко сократила экспорт зерновых и удобрений – "способствуя колебаниям цен" на мировом рынке, а затем силой блокировала черноморские порты, исключая морскую торговлю.

"По правде говоря, есть очень простой способ положить конец продовольственному кризису – чтобы Россия прекратила войну, вышла с украинской территории и сняла блокаду портов", – заявил Мишель.

Реформирование Совбеза ООН: что стоит знать

В Совбезе ООН есть пять постоянных членов (Франция, США, Китай, Великобритания и Россия) и 10 избираемых ГА ООН. Первые имеют право вето, и этим злоупотребляет Россия, блокируя решения, направленные на противодействие ее же преступлениям. На следующий день после полномасштабного вторжения в Украину РФ ветировала резолюцию с призывом немедленно вывести войска с территории нашей страны.

Весной президент Владимир Зеленский, заявил, что ООН должен исключит РФ из состава постоянных членов Совбеза, однако постпред Украины в ООН Сергей Кислица это считает маловероятным из-за наличия у России ядерного оружия.

Против исключения РФ из Совбеза выступает другой его член – Китай. Глава МИД страны Ван И заявил. что "Россия –постоянный член Совета безопасности и должна играть свою важную роль в ООН, никто не может лишить ее этого права".

На протяжении последних месяцев на фоне развязанной Россией войны против Украины звучали многочисленные призывы к реформированию Совета Безопасности ООН. В то время как Германия и США выступали за расширение числа постоянных и непостоянных членов, Турция и Лихтенштейн выступали за изменение правил вето. В частности, Турция выступает за замену права вето на принятие решений большинством голосов.

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