Известная украинская актриса беременна первенцем (фото)

28-летняя звезда сериала "Реванш" поделилась радостной новостью в соцсетях.

Украинская актриса Клавдия Дрозд, известная зрителям по ролям в сериалах "Реванш" и "Узнай меня", беременна первенцем.

Радостной новостью 28-летняя звезда поделилась в соцсетях. Актриса опубликовала в Instagram нежные фото, на которых, в частности, позирует в черном боди.

Подробностей Клавдия Дрозд раскрывать не стала, а фотографии подписала довольно лаконично:

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"Не рассказываю о планах, а ставлю перед фактом: работаю над ооочень важным проектом".

Поклонники и коллеги актрисы поздравили её в комментариях. В частности, свои комментарии оставили звезда сериала "Парочка следователей" Татьяна Злова, а также актриса и ведущая Даша Трегубова.

Напомним, ранее стало известно, что 43-летняя Энн Хэтэуэй беременна в третий раз. Звезда фильмов "Дьявол носит Prada", "Дневники принцессы" и других картин показала поклонникам короткое видео, на котором продемонстрировала заметно округлившийся животик. Вместе с актёром Адамом Шульманом Энн Хэтэуэй воспитывает двух сыновей.

Незадолго до этого о беременности сообщила украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова. 33-летняя звезда ждет первенца.

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