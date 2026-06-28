Почему 250 км/ч – максимальная скорость для многих автомобилей: дело вовсе не в двигателях

Конечно, не все автомобили, представленные на рынке, имеют такое ограничение скорости.

На спидометрах многих автомобилей редко можно увидеть, чтобы деления скорости превышали 250 км/ч. И это вовсе не случайно.

Если вы когда-нибудь владели BMW, Mercedes-Benz или другим популярным автомобилем, то, возможно, заметили, что их скорость была заводским образом ограничена до 250 километров в час. Почему производители остановились именно на этих цифрах, объясняет Slash Gear.

Крупнейшие немецкие автопроизводители – BMW, Mercedes-Benz и Audi – регулярно соревнуются за одних и тех же клиентов. Несмотря на то, что они могли бы просто опираться на рекомендации правительства или определенных структур, производители заключили своего рода "джентльменское соглашение" об ограничении максимальной скорости своих автомобилей на уровне 250 км/ч.

Видео дня

Дело вовсе не в мощности двигателя или каких-то характеристиках. На самом деле причина такого ограничения лежит на поверхности – безопасность. Отмечается, что почти 30% всех смертельных случаев в ДТП связаны с превышением скорости. Только в США в течение 2023 года аварии, связанные с превышением скорости, стали причиной почти 12 000 смертей.

Конечно, не все автомобили, доступные на рынке, имеют такое ограничение скорости. Например, Chevrolet Corvette может разгоняться до более чем 320 км в час.

Тот же ZR1 развивает максимальную скорость свыше 370 км в час, но и ценник соответствующий – около 185 000 долларов.

В случае с Bugatti Tourbillon разработчики пошли еще дальше. Этот автомобиль может разгоняться до около 445 км в час. Хотя он разрешен для движения по дорогам общего пользования, приобрести его чрезвычайно сложно. Мир увидели всего 250 экземпляров этой модели, не говоря уже о заоблачной цене в 4 млн долларов.

Другие новости об автомобилях

Ранее стало известно, что Ford отзывает сотни тысяч автомобилей в США из-за неисправности центральной консоли. Речь идет о модели Ford Expedition 2018–2024 годов. Всего производитель отзывает 548 463 автомобиля.

Не так давно Ford Mustang бросил вызов Tesla Cybertruck в гонке по прямой, и результат оказался довольно неожиданным. Автомобили выезжали на старт трижды, но каждый раз ситуация повторялась.

Вас также могут заинтересовать новости: