В администрация Байдена растет понимание, что следующие несколько месяцев могут быть решающими.

Администрация Джо Байдена все больше обеспокоена тем, что Владимир Путин набирает достаточную силу, чтобы изменить траекторию войны и, возможно, вернуть назад некогда мрачные перспективы. Обе стороны могут наконец перейти к переговорному прекращению огня и заморозить войну по корейскому сценарию, пишет The New York Times со ссылкой на опрошенных на условиях анонимности западных официальный лиц.

"В администрации Байдена растет понимание того, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут наконец перейти к переговорному прекращению огня, перемирию, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году, или просто к замороженному конфликту", – пишут авторы.

Отмечается, что российские войска начали новое наступление вблизи второго по величине города страны, Харькова, заставив Украину отвлечь свои и без того истощенные войска на защиту территории. А многомесячные дебаты в Вашингтоне относительно того, предоставлять ли Украине пакет вооружений и боеприпасов, создали пробел, которым явно воспользовалась Россия.

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По словам журналистов, американские чиновники выражают уверенность, что многие из этих российских успехов можно будет вернуть назад, как только будет полностью открыт поток новых вооружений, скорее всего, где-то в июле. Но они не решаются прогнозировать, где будут проходить боевые действия через несколько месяцев или даже лет.

Американские официальные лица говорят, что президент Байден продолжает отвергать предложение президента Франции Эммануэля Макрона о том, что развертывание западных войск в Украине может быть необходимым.

"В частных разговорах некоторые помощники президента Байдена опасаются, что так же, как США вынесли ключевые уроки из войны – о технологиях, которые работают, и те, которые не работают, – так же сделал и Путин. И их больше всего беспокоит то, что по мере того, как Россия заменяет оружие, уничтоженное за первые 27 месяцев войны, Путин может восстановить свои позиции именно тогда, когда Байден готовится встретиться со своими ближайшими союзниками на встрече Группы семи в Италии в следующем месяце. Неясно, сможет ли Байден повторить заявление, которое он сделал в Финляндии прошлым летом, о том, что Путин "уже проиграл эту войну", – пишет издание.

Некоторые ветераны серийных конфронтаций Путина не удивлены таким поворотом событий. Стивен Хэдли, советник по национальной безопасности при президенте Джордже Буше-младшем, отметил, что "Россия часто начинает свои войны плохо, а заканчивает сильно". Многочисленные факторы помогают российским военным продвигаться вперед. Из-за задержки американского финансирования Россия смогла достичь огромного артиллерийского превосходства над Украиной. Недостаток боеприпасов для противовоздушной обороны также позволил РФ более безнаказанно использовать свою воздушную мощь.

Задержка с американскими поставками сопровождается такой же длительной задержкой со стороны Украины в принятии закона о мобилизации, чтобы привлечь в армию больше молодых солдат, указывают авторы.

Но все эти российские преимущества не будут длиться бесконечно долго, и российские войска, вероятно, предпримут наступление этим летом, считает Майкл Кофман, эксперт по вопросам России в Фонде Карнеги за международный мир в Вашингтоне.

"В 2024 году российские военные будут иметь материальное преимущество и стратегическую инициативу, хотя она может и не оказаться решающей... Этот год является окном возможностей для России. Но если российские военные не смогут превратить эти преимущества в победы на поле боя и сгенерировать импульс, существует большая вероятность того, что это окно начнет закрываться, когда мы войдем в 2025 год", – заявил Кофман.

Наступление на харьковском направлении

Некоторые внешние эксперты предостерегают, что настоящая стратегическая цель России в захвате территории вокруг Харькова заключается в том, чтобы заставить украинские войска передислоцироваться на укрепления города, ослабив линию фронта в других местах. Это может создать возможность для очередного российского наступления в июне на Донбассе.

Журналисты подчеркивают, что ситуация частично зависит, насколько успешным будет Владимир Зеленский в усилиях найти новые войска для замены уставших, часто деморализованных сил. Соединенные Штаты также пытаются усилить технические консультации с Киевом, надеясь противостоять российскому технологическому прогрессу.

"Конечно, эти преимущества на поле боя эфемерны, и через 18 месяцев война может выглядеть так же иначе, как и 18 месяцев назад", – отмечают журналисты, не исключая, что это может подтолкнуть страны к замораживанию конфликта.

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