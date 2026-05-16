Угроза из Беларуси: эксперт указал на момент, когда уже пора нервничать

На данный момент беларуское направление остается относительно безопасным, и ситуация не изменится в одночасье.

Агрессия со стороны Беларуси станет потенциально возможной, когда на границе с Украиной там появится армейская группировка численностью не менее 15 тысяч человек. Об этом в интервью каналу "Суперпозиция" заявил военный аналитик Иван Ступак.

Комментируя заявление президента Владимира Зеленского о попытках РФ втянуть Беларусь в войну, Ступак подчеркнул, что на данный момент на территории страны нет российской наступательной группировки.

"По моей оценке, минимальное количество россиян, которое может начать представлять угрозу для Украины и которое собирается у границ с Украиной, примерно начинается от 5 000. Если меньше этой цифры или равно ей, то я думаю, что угрозы точно нет. Ну, это ни о чем – 5 000. Когда там собирается 15–20 [тысяч] – о, всё! Вот тут уже действительно есть поводы нервничать, потому что это действительно огромное количество", – заявил он.

По словам Ступака, в 2022 году в Киевскую область с территории Беларуси заходили примерно 46–47 000 россиян. Но пока такого скопления у россиян в Беларуси точно нет, говорит эксперт.

При этом он отметил, что ударная группировка, если и появится в Беларуси, это не останется незамеченным.

"Это несколько месяцев нужно такое количество перетягивать. Перед полномасштабным наступлением россияне подтягивали своих военных в Беларусь, кажется, полгода. Затем там определенные тренировки, отработка взаимодействия. Это не за один месяц произошло", – подчеркнул Ступак.

Как писал УНИАН, еще в апреле президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка зафиксировала подозрительную активность в Беларуси вблизи украинской границы. В частности, речь шла о строительстве дорог в направлении границы и обустройстве позиций для артиллерии.

А уже 15 мая Зеленский сообщил, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну. В частности, речь шла о возможной новой попытке россиян прорваться в Киев со стороны Беларуси.

Параллельно беларуский диктатор Александр Лукашенко делает странные заявления, то ли готовя население к войне, то ли демонстрируя перед Путиным мнимую готовность воевать. В частности, он публично заявлял об улучшении мобилизационных процессов для быстрого призыва армии, а также о необходимости быстрого перевооружения армии.

