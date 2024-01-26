Противники чувствуют опасность от украинцев, отказавшихся брать российские паспорта, отметил чиновник.

В Крыму так называемые "власти" решили ввести "специальный режим" пересечения пунктов пропуска, поскольку пытаются полностью заблокировать полуостров для людей, которые не являются гражданами РФ.

Таким мнением в эфире телемарафона поделился мэр Мелитополя Иван Федоров. "РФ считает, что Крым уже на 100% их территория, а те территории, которые захватили после 24 февраля они якобы и считают своими, но понимают, что они их потеряют. Так они хотят сделать полный вакуум внутри РФ. Мы все понимаем, что паспортизация врага на территории Херсонской и Запорожской области провалилась", - сказал Федоров.

Чиновник также добавил, что оккупанты чувствуют опасность от украинцев, которые отказались брать паспорта, и стараются как можно сильнее ограничить их от "российских территорий". "Так как враг считает Крым своей территорией, поэтому они и закрывают на дополнительную фильтрацию пункты пропуска и в Армянске, и на Чонгаре, и в Перекопе. Так что враг пытается полностью заблокировать (Крым, - Ред.) для не граждан РФ", - пояснил Федоров.

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Также он поделился, что на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской области российские власти накануне "выборов" президента РФ планируют усилить "паспортизацию" населения.

"Мы видим, что подготовка действительно ведется. Она ведется не так, как это было накануне фейкового референдума или фейковых выборов в местные советы. Почему отличается? Потому что те выборы были провалены. Сейчас центральная власть РФ поставила себе цель: если эти выборы будут провалены - полностью будет ограничено финансирование и поддержка этого региона", - сказал Федоров.

Он также рассказал, как РФ планирует увеличить явку на "выборы" на этих территориях: "Во-первых, они будут проходить 2-3 дня. Кроме того, что интересно, голосовать можно будет не только с паспортами РФ, а даже с паспортом Украины или Беларуси - любым паспортом".

Федоров также отметил, что РФ не имеет достаточного количества агитаторов и наблюдателей на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Поэтому они сейчас активно завозят их туда с территории России.

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Из-за бессилия россияне превращают захваченные территории в "концлагеря". В частности, захватчики активно завозят жителей РФ из депрессивных регионов и людей из Центральной Азии на временно оккупированные украинские территории.

Также УНИАН сообщал, что РФ может запретить голосовать россиянам, проживающим за рубежом. Так, в консульствах РФ на территории ряда "недружественных государств" не будут организовывать участки для голосования на выборах президента страны.

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26 января стало известно, что так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов приказал на полуострове ввести "особый режим" пересечения админграницы с захваченной частью Херсонской области.

Советник мэра пока еще подконтрольного россиянам Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что для людей на практике это означает проверки и проведение фильтрации. По его мнению, на полуострове утверждение "Россия здесь навсегда" заиграло херсонской "тревожностью".

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