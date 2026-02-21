Удар по Нефтегирскому ГПЗ на Самарщине: снимки NASA подтвердили сильный пожар

Это предприятие входит в самарский газоперерабатывающий узел "Роснефти".

В ночь на 21 февраля дроны атаковали Нефтегорский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в Самарской области, в результате чего там возник сильный пожар.

Данные об атаке подтвердил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. "Сегодня ночью враг (Украина) нанес удар по двум промышленным площадкам на территории региона", - написал чиновник.

После взрывов, которые прогремели на объекте, в сети появились фото и видео из района Нефтегорского ГПЗ, на территории которого бушевал пожар.

Изображения на мониторинговой интерактивной карте NASA показали, что на предприятии огромный пожар. Показатели инфракрасного излучения покрывают почти всю территорию ГПЗ.

Издание Милитарный сообщило, что завод перерабатывает попутный нефтяной газ из месторождений Поволжья. Мощность предприятия достигает 0,7–0,75 млрд куб. м газа в год. Вместе с Отрадненским ГПЗ Нефтогорский ГПЗ составляет самарский газоперерабатывающий узел "Роснефти" с общей мощностью более 1,5–1,9 млрд куб. м ежегодно.

Удары по объектам в РФ

В ночь на 19 февраля беспилотники атаковали нефтебазу в Великих Луках в Псковской области. После налета там возник пожар. Местный губернатор Михаил Ведерников подтвердил, что в результате налета беспилотников на Великолукской нефтебазе загорелся резервуар.

А в ночь на 12 февраля дроны нанесли удар по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Волгоградской области. Этот арсенал является одним из крупнейших в ВС РФ.

