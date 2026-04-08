После атак на нефтепровод в РФ жалуются на нехватку ракет для 'Панцирей', – ISW

Аналитики предполагают, что у России нет полностью разработанных или развернутых мобильных огневых групп, средств перехвата дронов или других недорогих систем.

После расширения украинской кампании атак существенно подорваны российские возможности экспорта нефти. Российские военные блогеры критиковали неэффективность российских систем ПВО и подчеркивали результативность украинских ударов, сообщает Институт изучения войны в отчете по итогам 6 апреля.

Аналитики отметили, что российский военный блогер, связанный с Кремлем, заявил, что постоянные украинские удары по российским объектам "растягивают" российские силы ПВО, оснащенные зенитными ракетами, "до предела" и исчерпывают боеприпасы "ускоренными темпами". Он добавил, что Россия не может просто "из воздуха" изготовить "тысячи" ракет для систем ПВО "Панцирь".

"Военный блогер отметил, что эти ограничения делают неэффективными предложения российского информационного пространства об увеличении производства ракет "земля-воздух" и систем ПВО, и призвал российские силы адаптироваться к акценту, который делает Украина на мобильных огневых группах, перехватчиках-дронах и системах акустической разведки", – говорится в отчете.

Аналитики предполагают, что у России нет полностью разработанных или развернутых мобильных огневых групп, средств перехвата дронов или других недорогих систем, которые можно использовать для защиты от повторяющихся массированных ударов украинских дронов по широко разбросанным целям.

По сообщениям, Кремль разрешил частным предприятиям разрабатывать собственные, вероятно недорогие, средства противодействия дронам, но цели, по которым наносят удары украинские силы, похоже, не были должным образом защищены с помощью таких технологий.

"Кампания Украины по нанесению ударов на большие расстояния, вероятно, заставит российские силы перенаправить ценные ресурсы и человеческие ресурсы на меры противовоздушной обороны, отвлекая их от действий против самой Украины", – сообщает издание.

По мнению аналитиков, учитывая первые попытки российских сил в сфере перехватчиков дронов и обсуждение мобильных огневых групп, они, вероятно, со временем приспособятся, но защита многих крупных, широко разбросанных объектов может и в дальнейшем оставаться для них сложной задачей.

Ранее УНИАН сообщал, что Генеральный штаб ВСУ подтвердил информацию о том, что в ночь на 7 апреля Силы обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл", который находится в населенном пункте Слободка Ленинградской области в России. По данным Генштаба, были поражены три резервуара, принадлежащие предприятию "Транснефть-Балтика". Подчеркивается, что объект является важным элементом экспортной инфраструктуры нефтепродуктов РФ, прибыль компании идет на то, чтобы Кремль продолжал военную агрессию против Украины. Данные о нанесенном ущербе еще уточняются.

Также мы писали, что по данным The New York Times, в прошлом месяце Киев взял на себя ответственность за 10 масштабных атак. Отмечается, что наиболее болезненными для Москвы стали удары по балтийским портам Усть-Луга и Приморск, поскольку через них проходит около 40% морского экспорта российской нефти. Издание приводит заявление министерства обороны Украины, в котором поясняется, что эти "скоординированные точечные удары" направлены на то, чтобы лишить Кремль "миллиардов долларов, которые напрямую превращаются в ракеты и боеприпасы". В то же время эксперт по энергетике Дэмиен Эрнст отметил, что удары по российским портам сокращают объемы экспорта, но меньший объем приводит к росту цен.

