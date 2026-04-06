В ISW объяснили, почему Россия не может защитить свои объекты от ударов Украины

По некоторым целям Силы обороны наносят не один удар.

В течение последних двух недель Силы обороны активизировали свою кампанию по нанесению ударов дальнобойными дронами по нефтяной инфраструктуре, которую РФ не может должным образом защитить. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны.

Аналитики отмечают удары в ночь с 4 на 5 апреля по крупному порту экспорта нефти Приморск в Ленинградской области. ISW отмечает, что речь идет о системной кампании таких атак, поскольку в предыдущие две недели Силы обороны атаковали как минимум восемь объектов нефтяной и оборонной инфраструктуры РФ.

"Ограниченность доступных российских средств противовоздушной обороны и трудности, связанные с защитой крупных инфраструктурных объектов на расстоянии тысяч километров, препятствуют усилиям Кремля по защите от украинских ударов на большом расстоянии", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что украинские войска атаковали различные цели на территории РФ на расстоянии более 1700 километров друг от друга - от Приморска и Усть-Луги в Ленинградской области до Уфы в Республике Башкортостан.

"Украинские войска наносили удары по некоторым из этих целей неоднократно в течение этого периода. Но географическая разбросанность и большие размеры объектов, вероятно, препятствуют усилиям российской противовоздушной обороны", - добавляют аналитики.

В ночь на 6 апреля, вероятно, был поражен нефтяной терминал в городе Новороссийске Краснодарского края. Об этом, в частности, сообщают местные СМИ, публикуя видео масштабного пожара на предприятии. По данным аналитиков, речь идет о "Шесхарис" - одном из крупнейших на юге России нефтеналивных терминалов.

Аналитики Financial Times отмечают, что удары Сил обороны Украины по нефтяной отрасли РФ не дают Москве заработать на росте цен на нефть в мире. Так, только удары по Приморску и Усть-Луге обошлись РФ в сотни миллионов долларов за неделю.

