Анастасия Рябоконь

В РФ предполагают, что Украина может нанести удары на расстоянии 2500 километров и поразить цели на крайнем Севере.

На фоне ударов украинских дронов по энергетическим и военным российским объектам там решили обустроить защиту ядерного полигона на архипелаге Новая Земля. Защитные конструкции заметили журналисты издания The Barents Observer, которые изучили спутниковые снимки местности.

Речь идет о полигоне и базе для обеспечения ядерных испытаний в поселке Северный Архангельской области. Он удален от Украины на более чем 2500 км. Начиная с 1950-х годов, пишут авторы, там провели сотни атомных взрывов.

На снимках сервиса Google Earth видно, что три ряда топливных цистерн, снабжающих населенный пункт топливом, покрыли защитными металлическими сетками. Такие сетки, полагают авторы, должны предотвратить взрывы беспилотников непосредственно на баках с топливом и, таким образом, не дать топливу воспламениться.

Авторы отмечают, что в резервуарах, расположенных поблизости от портового комплекса у Северного, хранится бензин для транспорта, используемого на ядерном полигоне на берегу пролива Маточкин Шар. А ближе к центру поселка находится несколько больших цистерн с мазутом, используемым для центрального отопления и электроснабжения.

"Как видно на снимках, цистерны с мазутом не закрыты сетками, как и несколько резервуаров для авиатоплива на вертолетной площадке рядом с Северным. Такие сетки синего цвета похожи на те, что покрывают баки с топливом на других военных объектах, например, на авиабазе Оленья к югу от Мурманска, которая уже подвергалась атакам украинских дронов", - говорится в статье.

Атаки по РФ – последние новости

Напомним, что на текущий момент рекордным расстоянием, которое преодолели украинские беспилотники для атак по РФ, можно считать 2000 километров. Именно столько, по данным СМИ, преодолели беспилотники, атаковавшие нефтеперерабатывающий завод в Тюмени. Несколько дронов успешно долетели туда, и как минимум один взорвался на территории завода. О повреждениях не сообщалось.

Кроме того, Украина начала наносить удары по России при помощи дальнобойных ракет. По словам нардепа Егора Чернева, широкоизвестная публике ракета "Фламинго" - это не единственная разработка, при помощи которой Украина может наносить удари по РФ на расстояние более 1000 километров. По его словам, баллистическая ракета "Спасан" продолжает проходить испытания.

