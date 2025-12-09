В городе находится производство высокотехнологичных антенн.

В ночь на 9 декабря в Сети сообщили о взрывах в Чебоксарах, РФ. Там расположен завод "Прогресс", производящий антенны "Комета".

Эти антенны крайне важны для российских крылатых ракет и Шахедов. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Павел Нарожный, основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт.

"Это изделие "Комета" – это защищенная антенна от РЭБ. Смысл довольно прост. Все видели, когда происходит воздушная тревога, у нас на навигаторах то в Перу мы оказываемся, то в Атлантическом океане. Это происходит, потому что у нас работают средства РЭБ, которые передают фальшивый сигнал. Россияне об этом прекрасно знают и делают это защищенное изделие. Это в одном устройстве от 4 до 16 каналов. И для того, чтобы обмануть это устройство, надо поставить 16 средств РЭБ вокруг стратегического объекта, который мы защищаем", – сказал Нарожный.

Видео дня

Он добавил, что производство этих антенн высокотехнологичное, поскольку одна из его составляющих – это FPGA-процессор. По словам эксперта, этот процессор обрабатывает все сигналы и делает вывод относительно того, какой сигнал получается – фальшивый или нет.

"Станков для производства этих процессоров не так много в России. На моей памяти это третий или четвертый удар по этому предприятию. Тут еще надо понимать, что это не большое предприятие, не завод на сотни квадратных километров. Это цех, он размером с футбольное поле, и на нем скучены все эти дорогостоящие станки. Каждый такой удар уменьшает вероятность того, что до нас долетит какая-то российская ракета", – добавил Нарожный.

Удары по РФ: важные новости

Ранее источники УНИАН в СБУ раскрыли подробности атаки беспилотников по терминалу по перевалке сжиженного газа в порту "Темрюк" в Краснодарском крае РФ. Отмечается, что на фоне удара трое суток горели более 20 резервуаров объемом по 200 м³ из 30 имеющихся. Кроме того, уничтожены железнодорожные цистерны, промежуточная заправочная емкость и сливо-наливная эстакада.

Также ранее в Генштабе ВСУ сообщили об успешных атаках по временно оккупированным территориям Украины. В частности, на оккупированной части Луганщины был поражен склад с боеприпасами. А на оккупированных территориях Донецкой области Силы обороны поразили склад БПЛА врага, а также мобильную огневую группу и ЗРГК "Панцирь-С1".

Вас также могут заинтересовать новости: