Этот завод является единственным производителем октогена и гексогена в России в промышленных масштабах.

Генеральный штаб ВСУ сообщил в понедельник, 6 октября, о поражении одного из ключевых объектов российского военно-промышленного комплекса - предприятия "Завод им. Я.М. Свердлова", находящегося под городом Дзержинском в Нижегородской области в 750 км от границы с Украиной. Аналитики Defense Express рассказали, почему это важная цель для ВСУ.

Отмечается, что успешный удар по заводу был нанесен несмотря на довольно мощную противовоздушную оборону объекта. Аналитики предполагают, что использовались для атаки дальнобойные дроны.

Аналитики добавили, что до этого украинские военные успешно атаковали поставщика сырья на "Завод им. Свердлова" - нефтеперерабатывающий завод "Сибур-Кстово". На этот раз же Генштаб ВСУ уже сообщал об атаке на непосредственного производителя взрывчатки.

Как пояснили эксперты, "Завод им. Я. М. Свердлова" объективно можно считать целью №1 и одним из ключевых объектов ВПК РФ, потому что это крупнейший производитель взрывчатых веществ в России. Кроме этого, он по российским декларациям является единственным в стране производителем октогена и гексогена, как минимум в промышленных масштабах.

Аналитики добавляют, что этими взрывчатыми веществами сооружается абсолютное большинство известной номенклатуры российских боеприпасов всех видов, от артиллерийских снарядов до баллистических ракет.

Более того, рядом с этим заводом всего в 4 км работает "53 Арсенал", который занимается снаряжением авиационных бомб, включая ФАБ-3000 и артснаряды.

Издание добавило, что предприятие было основано в 1916 году и его развитие состоялось в советские времена. Поэтому, по мнению аналитиков, назвать легкой такую цель для поражения невозможно, потому что все производственные и логистические процессы максимально разнесены и обвалованы. Объясняется, что это сделано намеренно для того, чтобы не допустить масштабной детонации и разрушений.

Поэтому, подытожило издание, атаки "Завода им. Свердлова" требуют не только соответствующих средств, а дальнобойные дроны трудно назвать идеальным выбором из-за их малой боевой части, но и их количества, а также методичности самих ударов.

Ранее УНИАН сообщал, что в российском городе Тюмень был поражен нефтеперерабатывающий завод. Отмечается, что расстояние до объекта составляет около 2000 км от текущей линии фронта. Эксперты отметили, что такая дальность пролета дрона означает, что в зоне поражения находится просто огромная часть РФ, а главное - промышленный район Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Челябинска.

Также мы писали, что заместитель командира 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов (БпАК) Роман Парханов считает, что чтобы разрушить Крымский мост, сначала украинским военным нужно уничтожить российские радиолокационные станции и средства поражения, которые работают по украинским дронам. Парханов уверен, что украинские военные обязательно атакуют мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией. Хотя, когда это станет возможным, эксперт точно не может сказать.

