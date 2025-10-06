Парханов заверил, что украинские военные обязательно атакуют мост.

Чтобы уничтожить Крымский мост, Силам обороны сначала надо уничтожить российские радиолокационные станции и средства поражения, которые работают по украинским дронам. Об этом заместитель командира 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов (БпАК) Роман Парханов сказал изданию NV.

По его словам, украинские военные обязательно атакуют мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией, и это может произойти, как заверил он, "каждый день: в этом году, в следующем году - это будет обязательно".

Военный рассказал, что задача атаковать Крымский мост стоит еще с первого дня полномасштабной войны, но, говорит, для этого необходимы средства поражения, и это касается не только украинских дальнобойных БПЛА, как дроны-камикадзе "Лютый".

Кроме того, отметил заместитель командира полка, сначала надо уничтожить вражеские радиолокационные станции и средства поражения, которые работают по украинским дронам.

"Мы с этим работаем. Рано или поздно будут удары и по Крымскому мосту, и по другим объектам в Крыму. Они действительно сделали из Крыма "непотопляемый авианосец". Крым - самая защищенная территория и самая военизированная", - сказал Парханов.

Крымский мост: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, западный аналитик по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк высказал предположение, что Украина может готовить новый удар по Крымскому мосту. По его словам, "украинцы любят делать сюрпризы" и недавно атаковали ряд радиолокационных станций и объектов противовоздушной обороны в Крыму. Он сказал, что, учитывая то, что Украина сейчас имеет чем наносить глубокие удары, то атака по Керченскому мосту вполне вероятна.

Капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко объяснил, в каком случае ВСУ могут уничтожить Крымский мост. По его мнению, преградой для такой атаки является система ПВО россиян на временно оккупированном полуострове. И если удастся уничтожить радиолокационные станции врага, а также вывести из строя пусковые установки, то станет возможным удар по мосту.

В том, что Украина не может отказаться от идеи уничтожения Крымского моста, убежден и военный эксперт Михаил Жирохов. По его словам, уничтожение моста было бы "первым звоночком, что власть Путина не навсегда и что она может быть будет хлипкой".

