В разных районах столицы упали обломки сбитых ракет и "Шахедов".

В результате массированной комбинированной атаки, которую оккупационная армия РФ осуществила 28 сентября по Украине, зафиксированы прямые попадания дронов и 5 различных ракет. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, 643 средства воздушного нападения были применены противником, это ракеты морского и воздушного и базирования, среди которых аэробалистический "Кинжал" Х-47М2 и 8 "Калибров". Также было два реактивных дрона, которые удалось сбить. В целом враг запустил почти 600 беспилотников - "Герберы", "Шахеды" и тому подобное.

"Шестьсот одиннадцать целей в целом сбито и подавлено РЭБ сегодня есть в нашем активе. К сожалению, есть и прямые попадания - 31 беспилотник зафиксирован и 5 ракет различных типов. Результаты эти по попаданиям совпадают с данными ГСЧС по регионам. Кроме попаданий, есть падение обломков ракет и дронов, которые повлекли, к сожалению, последствия. Сегодня эти последствия вы видите в Киеве... В разных районах города есть последствия таких падений...", - сказал Игнат.

Именно столица Украины, акцентировал военный, сегодня была эпицентром массированной атаки врага, который запустил огромное количество средств поражения по Киеву.

Представитель Воздушных сил ВСУ обратил особое внимание на тот факт, что отдельные украинцы стремятся обнародовать последствия террористических атак армии РФ. Таким образом, в социальные сети, медийное пространство попало фото, на котором в том числе остатки "зенитной ракеты западного производства", которой сегодня была сбита российская крылатая ракета, и таким образом было спасено немало жизней.

"Но она попала на фото... Объясняю, почему это не нужно делать - россияне берут это фото и рассказывают, мол, Украина западными ракетами обстреляла собственные дома. Это делается уже не первый год их пропагандой и они это дают еще и на западную аудиторию", - подчеркнул Игнат.

По его словам, лучше не обнародовать фото с любыми обломками, потому что это только помогает российским пропагандистам.

Атака РФ по Украине

Как писал УНИАН, 28 сентября армия РФ атаковала Украину большим количеством ракет и дронов. В Киеве в результате атаки произошли значительные разрушения, ранения получили более 10 человек, погибли четыре человека, среди которых 12-летняя девочка. В Киевской области пострадали почти три десятка человек.

Впоследствии стало известно, что Украину атаковали 593 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера" и т.д. с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Чауда, Кача (Крым), а также 2 реактивных БПЛА типа "Бандероль" из Курской области. Также РФ запустила по Украине две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 38 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области и 8 ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

