Сейчас в Украине более 70 раненых в результате российского удара.

В Киеве последствия российского удара спасатели ликвидируют на 8 локациях. В настоящее время известно о 4 погибших, среди которых 12-летняя девочка, которую прижало бетонной плитой. В Институте кардиологии погибли медсестра и пациент. Еще одного человека нашли мертвым на месте удара по гражданской инфраструктуре.

Такие данные обнародовал министр внутренних дел Игорь Клименко. "Всего по Украине более 70 раненых на сейчас", - добавил он. Министр также сообщил, что во время ликвидационных работ произошел обвал конструкций, в результате чего травмированы двое спасателей. Им оказывают медицинскую помощь.

Кроме этого, министр сообщил, что в Запорожье пострадали по меньшей мере 30 жителей многоэтажки, среди них - трое детей. На Черниговщине, Днепропетровщине, Николаевщине, Сумщине и Одесщине спасатели уже ликвидировали все пожары.

Всего, по данным министра, в результате российских ударов повреждено более 100 гражданских объектов.

Ночной удар по Украине

В ночь на 28 сентября Россия запустила по Украине сотни ракет и дронов. В столице в результате атаки зафиксированы значительные разрушения. Также погибли четыре человека, среди них 12-летняя девочка.

В Киевской области в результате атаки пострадали 27 человек. В Петропавловской Борщаговке разрушена целая улица.

Кроме Киева под ударом оккупантов оказался еще целый ряд областей.

