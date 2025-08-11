Под ударом был Арзамасский приборостроительный завод, специализирующийся на производстве военной и гражданской продукции для авиационных и космических систем.

Сегодня утром Россию атаковали дроны, в соцсетях сообщалось, что целью атаки был приборостроительный завод в городе Арзамас Нижегородской области РФ.

Так, местные жители сообщали, что атака началась около 4 утра, в небе над городом наблюдали не менее 5 дронов, а также сообщалось о нескольких мощных взрывах. Также телеграмм-каналы публикуют видео прилета по заводу.

Как пишет "Милитарный", Арзамасский приборостроительный завод основан в 1957 году и специализируется на производстве военной и гражданской продукции для авиационных и космических систем. Он расположен на расстоянии около 800 км от государственной границы Украины.

Видео дня

Завод входит в состав концерна "Алмаз-Антей" и корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Предприятие производит для военных нужд гироскопические приборы, системы управления, бортовые электронно-вычислительные машины, рулевые приводы и контрольно-проверочные комплексы.

В частности, оно производит компоненты для российских ракет: системы К-051(М) для ракет Х-32, блоки демпфирующих гироскопов БДГ-1М для ракет Х-101, блоки рулевых электрифицированных машин БРЭМ-3 и автоматические системы ликвидации АСЛ-1 для ракет Х-59.

Удары по России

10 августа украинские дроны, вероятно, впервые атаковали Республику Коми. По предварительной информации, был поражен Ухтинский нефтеперерабатывающий завод, который расположен примерно в 2000 км от границы РФ с Украиной.

Также в ночь на 10 августа Силы беспилотных систем Украины, вместе с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. В результате попадания беспилотника на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар. Его годовая мощность переработки составляет до 7 миллионов тонн нефти.

Вас также могут заинтересовать новости: