В Министерстве энергетики рассматривают сценарий длительных отключений света в Украине в случае продолжения российских атак по отечественной энергосистеме, но отмечают, что пока говорить об этом преждевременно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время общения с журналистами заявила руководительница энергетического ведомства Светлана Гринчук.

Она отметила, что ситуация в энергосистеме будет зависеть от интенсивности российских атак и скорости восстановления поврежденного или уничтоженного энергооборудования.

"Конечно, мы готовимся к различным вариантам и к худшим, в том числе. Но надеемся, что, совместными усилиями, нам удастся сохранить работу энергосистемы и обойтись без длительных отключений", - отметила Гринчук.

Министр напомнила, что из-за атак России уже введен график почасовых отключений в Чернигове и области. Она отметила, что россияне повторно атакуют энергетику региона, вскоре после восстановления электроснабжения.

"Говорить о том, что у нас будут долговременные отключения рано... Но, к сожалению, мы имеем опыт предыдущих лет, когда ситуация меняется каждый день и можно ждать чего угодно", - отметила глава Минэнерго.

Удары России по энергетике Украины - последние новости

В ночь на 5 октября противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В результате атаки было повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", из-за чего жители областного центра и Запорожского района остались без света.

На следующий день враг в очередной раз атаковал энергетику Черниговщины, которой и до того было несладко. Как уточнили в компании "Черниговоблэнерго", на этот раз было попадание по объекту в Ичнянской общине, часть которой осталась без света.

7 октября Россия в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру Черниговской области. В результате атаки в Прилуках без света остались более 61 тысячи потребителей.

