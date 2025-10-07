Сейчас сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии.

Из-за российской атаки по состоянию на утро 7 октября проблемы с энергоснабжением фиксируются в нескольких областях Украины. При этом в Черниговской области действуют графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

"Накануне и уже в текущие сутки Россия в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В результате - на утро есть обесточенные потребители в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях. Сложной остается ситуация в Сумскоц области. В Черниговское облэнерго вынужденно ввело почасовые отключения в объеме двух очередей", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы продолжаются, но их проведение осложняется воздушными тревогами. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование и оживить всех потребителей.

"Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 7 октября, по состоянию на 9:30, оно было на том же уровне, что и в предыдущий день - в понедельник. Причина - облачная погода в большинстве регионов. Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Также в компании отметили, что сейчас сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Украинцев призвали не включать несколько мощных приборов одновременно в часы пиковой нагрузки на энергосистему - с 17:00 до 22:00.

Удары РФ по энергетике Украины - последние новости

В ночь на 5 октября противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В результате атаки было повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", из-за чего жители областного центра и Запорожского района остались без света.

Кроме того, Россия в очередной раз атаковала энергетику Черниговской области в ночь на 6 октября. Как уточнили в компании "Черниговоблэнерго", на этот раз было попадание по объекту в Ичнянской общине, часть которой осталась без света.

На Черниговщине, в том числе и в областном центре, ввели две очереди графика аварийных отключений света.

Вас также могут заинтересовать новости: