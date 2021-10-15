Бойцы точечно "ударили" по позиции врага.

Украинские военные ответили на очередную вооруженную провокацию пророссийских террористов на Донбассе, осуществив точный выстрел по позиции врага.

Этот момент обнародовал в своем Youtube-канале волонтер Роман Донік.

"Там были нарушители режима тишины. Тяжкая судьба оккупанта", - написал он.

По данным штаба ООС, за сутки 14 октября на фронте зафиксировано уменьшение вражеской активности - они нарушили перемирие три раза. В том числе один - из запрещенного вооружения.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность. С начала суток, 15 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в утренней сводке.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Юрий Годован