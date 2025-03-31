Украинцы могут услышать работу противовоздушной обороны.

Прямо сейчас Украина находится под ударом российских дронов-камикадзе типа "Shahed". В 23:34 военные сообщали, что в воздушном пространстве Сумской, Черниговской и Харьковской областей несколько десятков БПЛА.

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Обновлено в 00:00: Над городом Житомир заметили российский дрон.

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Обновлено в 23:55: Воздушные силы ВСУ сообщают о БПЛА на Сумщине, Черниговщине, Киевщине, Кировоградщине, Черкасщине, Днепропетровщине и Полтавщине.

Россия продолжает терроризировать Украину

Напомним, вечером президент сообщил, что 30 марта российские оккупанты атаковали дронами, артиллерией и управляемыми авиабомбами Черкасскую, Херсонскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Сумскую и Харьковскую области.

Известно, что в Херсоне и пригороде в результате атак оккупационной армии Российской Федерации пострадали по меньшей мере шесть человек.

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