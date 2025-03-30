Россия продолжает атаковать мирные города.

География и жестокость российских ударов по Украине каждый день и каждую ночь демонстрирует, что кремлевскому правителю Путину плевать на дипломатию.

Об этом в вечернем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, только сегодня под ударами дронов, артиллерии и управляемых авиационных бомб оказались Черкасская, Херсонская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Сумская и Харьковская области:

"Мы уже несколько недель имеем именно американское предложение о безусловном прекращении огня. И каждые сутки фактически в ответ на это предложение - российские дроны, российские бомбы, артиллерийские обстрелы, баллистика".

Президент отметил, что Россия заслуживает все жесткие шаги, которые могут сломать ее способность воевать и поддерживать систему, которая не хочет ничего, кроме войны.

Видео дня

Российская атака на Харьков

Напомним, вчера российские войска совершили атаку на военный госпиталь в Харькове, используя беспилотные летательные аппараты типа Shahed. Здание госпиталя получило повреждения, также пострадали расположенные рядом жилые дома.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что во время этой атаки были ранены 27 человек, среди которых двое - дети. Один из беспилотников попал в частный дом в Шевченковском районе города, погиб один человек.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подчеркнул, что умышленный обстрел медицинского учреждения является грубым нарушением норм международного гуманитарного права и квалифицируется как военное преступление.

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