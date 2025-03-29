По разным оценкам, россияне производят от 900 до 2000 "шахедов" в месяц, отметил обозреватель.

Сейчас российские войска могут почти круглосуточно запускать ударные дроны типа "шахед". При этом они постоянно меняют тактику своих атак, отметил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

По его словам, россияне производят столько указанных дронов, что могут методично терроризировать украинцев:

"По разным оценкам, от 900 до 2000 в месяц этих аппаратов они делают. Поэтому у них достаточно дронов, чтобы осуществлять массированные атаки без особого накопления".

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Попович добавил, что накапливает Россия ракеты.

Эксперт акцентировал, что дроновые атаки РФ - вызов для украинской ПВО:

"Они (россияне - УНИАН) постоянно используют и дроны-приманки, и дроны-обманки без боевой части. Очевидно, они начали использовать дроны с модифицированной боевой частью, которая создает огромные пожары и наносит очень много ущерба. Думаю, что это термобарическая боевая часть. Официально Генеральный штаб это не подтверждал, но характер поражений позволяет такой вывод сделать".

Новая тактика России ударов "шахедами"

Напомним, в BILD писали, что российская армия изменила тактику ударов "шахедами" по Украине, она "более смертоносная".

Отмечалось, что, если до недавнего времени значительную часть ударных БПЛА украинские подразделения ПВО сбивали до того, как они достигали цели, то уже около недели фиксируется все больше "прилетов" с огромными повреждениями и пожарами в украинских городах.

На данный момент ВСУ разрабатывают новые способы противодействия российским дронам, подробности этого замысла держатся в секрете.

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