Раненые - жители Антоновки, открыто уголовное производство.

Сегодня, 30 марта, российские оккупанты в течение дня сбрасывают с БпЛА взрывчатку на Херсон и пригород. Уже известно о шести раненых. Об этом рассказали в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, в течение 30 марта российские военные обстреливали населенные пункты Херсонской области из артиллерии и с помощью дронов различного типа.

"По состоянию на 18:00 известно о шести раненых в результате сброса снарядов с БпЛА. Все они получили травмы в Антоновке. Одна женщина - в 6:15, другие - примерно в 12:00 и 13:20, когда враг атаковал людей сразу на нескольких улицах", - говорится в сообщении.

Видео дня

В пресс-службе добавляют, что начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военными ВС РФ.

По данным Херсонской ОВА, от удара с российского дрона в Антоновке 34-летний мужчина получил минно-взрывную травму и перелом голени - его госпитализировали для оказания медпомощи. Еще двое пострадавших - мужчины, 67 и 75 лет, у которых взрывные травмы.

Кроме того, по данным ОВА, около 13:30 в Днепровском районе Херсона под атаку российского беспилотника попали два человека: женщины, 36 и 55 лет, получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног.

Атаки РФ - последние новости

Как писал УНИАН, 27 марта российская армия нанесла массированный удар по центру Херсона, в том числе по железнодорожному вокзалу. В результате "прилетов" разбито здание железнодорожного вокзала и многоквартирные дома. Погибли два человека, среди пяти раненых - двое медиков, которые помогали пострадавшему.

Из-за удара по вокзалу Херсона и окружающей инфраструктуре был поврежден вагон поезда №110 Херсон - Львов, из-за чего поезд отправился с задержкой в полтора часа.

Также сообщалось, что 29 марта россияне ударили по Харьковской области. По словам главы Харьковской ОГА, в результате атаки пострадали два человека и вспыхнули частный дом и хозяйственная постройка.

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