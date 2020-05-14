Впервые в заседании ТКГ примут участие украинские депутаты и представители Кабмина (видео)
Сегодня состоится заседание Трехсторонней контактной группы по видеосвязи. Впервые – с участием представителей правительства и Рады.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как и предыдущие несколько раз, заседание должно состояться по видеосвязи из-за карантинных ограничений.
На этот раз у украинской стороны будет расширенное представительство. В частности, в переговорах примут участие министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, заместители министров и руководители профильных комитетов парламента.
Привлечение дополнительных специалистов, говорят в Офисе Президента, поможет усовершенствовать режим прекращения огня на Донбассе и возможный обмен пленными.
Как сообщал УНИАН, 5 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе.