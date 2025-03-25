Россияне не желают прекращать войну против Украины, отметил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые сложные вопросы в переговорах с россиянами – это прекращение огня и вопрос территорий. Такое заявление он сделал во время брифинга, передает корреспондент УНИАН.

"Нас беспокоит, чтобы Соединенные Штаты Америки имели влияние на Россию, а не наоборот. Для нас это самое важное. У президента Трампа достаточно сил, инструментов, санкций – различных инструментов, чтобы влиять на россиян, чтобы они закончили эту войну", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Украину беспокоит, когда американцы говорят о нашей стране с россиянами, не включая в эти обсуждения непосредственно Украину.

Видео дня

При этом, по убеждению главы государства, понятно, что на тех встречах без Украины поднимается вопрос территорий.

"С нами никаких договоренностей относительно территорий не было. Они знают, что это болезненный вопрос. Я об этом говорил с самого начала. Я считаю, что с россиянами будет в двух вопросах сложнее всего. Это полное прекращение огня. Еще до первой встречи я об этом говорил, потому что россияне не хотят заканчивать войну. И вопрос территорий, потому что россияне не хотят заканчивать эту войну", – подчеркнул Зеленский.

Учитывая это, диалог будет сложным, считает президент. Однако он обязательно будет, подчеркнул Зеленский.

Переговоры по войне в Украине: это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в течение 23-25 марта в Саудовской Аравии проходили встречи США и РФ, а также США и Украины.

Президент Украины заявил, что в отдельных договоренностях делегации США с представителями Украины, и американской стороны с представителями России по итогам встреч в Саудовской Аравии есть определенные различия. В заявлениях будет отличаться последний – пятый – пункт.

По словам Зеленского, во время переговоров было договорено о тишине на море и о свободном судоходстве. Также стороны договорились наносить удары по энергетике.

Однако РФ не забыла и о своих выгодах – представители страны-агрессора подняли вопрос о помощи американской стороны россиянам по транспортировке их агропродукции. Украина с этим не соглашается.

Вас также могут заинтересовать новости: