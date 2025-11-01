По мнению военнослужащего, недостаточно только наказания, нужна система поощрений.

Чтобы удержать военных от самовольного оставления части (укр. СЗЧ), недостаточно только системы наказаний, а нужны еще и поощрения. Такое мнение высказал военнослужащий ВСУ Сергей Гнездилов, который сам совершил публичное СЗЧ осенью 2024 года, в эфире канала Киев 24.

"Учитывая, что сегодня это (СЗЧ, - ред.) тяжелое уголовное преступление, за которое государство наказывает от 5 до 12 лет, и это никак не изменило ситуацию, то очевидно, что одним лишь кнутом людей в армию не занежешь. Надо в том числе создавать условия. Не только кнутом надо хлопать и говорить "мы вас всех накажем", потому что это точно не сработает", - подчеркнул он.

По его словам, должна быть система поощрений, в которую входит "много инициатив". Гнездило признался, что его самого могут поощрить только "четко очерченные сроки службы".

"Но многие военные говорят о финансовом вознаграждении. Я думаю, что это вопрос для серьезной дискуссии, в том числе в законодательном органе нашей страны. Не буду вдаваться в то, чем можно смотивировать людей, которые служат длительное время, не идти в СЗЧ, а продолжать службу, но я, конечно же, не отрицаю того, что это и финансовая составляющая в том числе", - сказал военный.

СВЧ в Украине: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, нардеп Руслан Горбенко рассказал, что в Верховной Раде работают над арестом имущества и счетов по СВЧ. По его словам, на самом деле люди возвращаются из СЗЧ, и "количество тех, кто вернулся перевалило за 50% от всего количества уголовных дел". Но, говорит он, чтобы в будущем такого не было, "надо точно внедрять законодательные изменения относительно наказания".

Военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко назвал главные причины СЗЧ. Он считает, что это "внутренние конфликты между бойцами, обиды, люди морально не выдерживают". Эксперт говорит, что "если командир общается с бойцами, имеет доверие, то там нормальная ситуация".

Недавно стало известно, сколько дел по СЗЧ открыто в Украине. По данным Офиса генерального прокурора, в Украине с января 2022 года по сентябрь 2025-го зарегистрировано 235 646 уголовных производств за самовольное оставление части, еще 53 954 производства - за дезертирство.

