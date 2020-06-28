Сутки на Донбассе: один украинский боец погиб от обстрелов, еще трое ранены

Для подавления огневых средств противника украинские подразделения применили штатное вооружение.

В течение минувших суток, 27 июня, вооруженные формирования РФ на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины. Силы ОС потеряли одного воина, еще трое бойцов ранены.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Для подавления огневых средств противника украинские подразделения применили штатное вооружение

С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты вели огонь из 82 мм минометов по позициям ОС вблизи населенного пункта Мироновский. Украинские бойцы ответным огнем подавили активность противника.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Накануне сообщалось, что вблизи Марьинки в результате подрыва на взрывном устройстве получил ранения сапер.

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