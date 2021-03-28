В течение минувших суток, 27 марта, российские боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня.
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Как говорится в утренней сводке штаба ООС по позициям ВСУ в пригороде Шумов оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы 82-го калибра.
Вблизи населенных пунктов Зайцево и Луганское российско-оккупационные войска осуществили обстрел позиций украинских защитников, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Авдеевка оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Водяного, что на Приазовье, и поселка Славное – из гранатометов различных систем. В пригороде Широкино противник вел обстрел из стрелкового оружия.
Неподалеку Авдеевки был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Благодаря умелым действиям ВСУ беспилотник был вовремя подавлены средствами РЭБ.
Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ за минувшие сутки нет.
По состоянию на 7 часов утра 28 марта, зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск. В частности, вблизи Талаковки и Водяного противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди бойцов СЗУ нет.
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