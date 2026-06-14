Гораздо реже встречаются граждане стран Евросоюза, попавшие в украинский плен.

Сотни иностранных боевиков, находящихся в плену в Украине, оказались в правовой неопределенности, поскольку Москва не желает включать их в обмены пленными. Об этом пишет издание Le Monde.

На западе Украины, за неприметными стенами, находится один из центров содержания военнопленных. Большинство пленных - российские солдаты из различных регионов Российской Федерации, а также иностранцы, в том числе из стран, находящихся далеко от постсоветского пространства.

"Мы выявили заключенных 48 различных национальностей", - рассказал Петр Яценко, пресс-секретарь Украинского координационного центра по обращению с военнопленными.

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Отмечается, что украинские власти намеренно сохраняют двусмысленность в отношении статистики.

"Мы не публикуем точные цифры по странам. Большинство иностранных военнопленных - граждане стран Центральной Азии. Россия очень активно вербует трудовых мигрантов. Из более чем 28 000 иностранцев, заключивших контракты с ВС РФ, чьими личными данными мы располагаем, почти 13 000 - граждане стран Центральной Азии" , - заявил Яценко.

Он перечислил несколько национальностей, не стремясь к исчерпывающему списку:

"В настоящее время в плену находятся граждане Кении, Мали, Египта, Турции, Непала, Шри-Ланки и Республики Конго. Все иностранные военнопленные размещены в специально отведенном лагере, где у них есть возможность общаться на родном языке со своими соотечественниками, попавшими в плен".

Отмечается, что гораздо реже встречаются граждане стран Евросоюза, попавшие в плен. Яценко лишь рассказал, что с 2022 года в украинских тюрьмах содержатся "в частности, граждане Греции, Словакии, Италии, Эстонии и Болгарии".

Чем занимаются военнопленные

Во время визита журналисты встретились со шри-ланкийцами, непальцем, турком, конголезцами, кенийцами и египтянами. Некоторые работают в мастерской, где изготавливают верстаки и стулья.

Многие из них добровольно вызвались на войну, соблазненные автоматическим получением российского гражданства. Некоторые живут в этом центре уже несколько лет и оказались в правовой неопределенности По словам Яценко, Россия не хочет принимать их обратно, даже если у некоторых уже есть российский паспорт.

"РФ не заинтересована в них в контексте переговоров. От них не поступало никаких запросов, кроме как по поводу северокорейцев", - заявил глава секретариата Координационного штаба Богдан Охрименко.

Дело двух северокорейских солдат, захваченных Украиной в ноябре 2025 года, особенно сложное. Оба солдата запросили передачу Южной Корее. В соответствии с международным гуманитарным правом ответственность несет страна, вовлекшая их в вооруженный конфликт. Однако Третья Женевская конвенция о принципе невысылки осложняет ситуацию. Охрименко заявил:

"Если военнопленный не желает возвращаться домой и нет другого механизма, мы будем держать его под стражей столько, сколько потребуется для решения этого вопроса".

Двое китайских солдат, захваченных весной 2025 года, также уже год находятся в "подвешенном состоянии". Они содержатся в следственном изоляторе СБУ, поскольку российская сторона не проявила интереса к их судьбе.

Отмечается, что проблема усложняется тем, что ряд государств, включая Китай, криминализируют деятельность наемников. Возвращение домой может подвергнуть этих бывших боевиков судебному преследованию.

Яценко утверждает, что некоторые страны, такие как Конго, более тесно сотрудничают с украинскими властями, в то время как другие неохотно вмешиваются в судьбу своих граждан.

По словам источника, близкого к переговорам, "российская сторона хочет лишь вернуть своих офицеров и не ценит рядовых, тем более иностранцев, в лояльности которых она сомневается".

Иностранные наемники РФ

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа имеет основания полагать, что власти Кубы непосредственно причастны к поставкам живой силы для российской армии.

Отмечалось, что Гавана могла не только знать о вербовке, но и активно содействовать этому процессу. В отчете, направленном в Конгресс, отмечается, что на сегодня кубинцы стали одной из самых многочисленных групп иностранных наемников, воюющих против ВСУ.

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