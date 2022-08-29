Украинские войска применяли американское и другое оружие так, как мало кто ожидал.

Украина добилась больших успехов в войне, применяя оружие и технику неожиданным образом, отмечают эксперты.

Об этом идет речь в материале The New York Times.

По словам экспертов и представителей министерства обороны США, начиная с затопления российского флагмана "Москва" в Черном море в апреле и заканчивая атакой на российскую авиабазу в Крыму в этом месяце, украинские войска применяли американское и другое оружие так, как мало кто ожидал.

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Например, украинские силы быстрее перемещают ракеты, устанавливая их на грузовики. А боевые возможности ВСУ на море были увеличены путем установки ракетных систем на быстроходных катерах.

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что украинские силы установили поставленные американцами ракеты HARM на советские истребители МиГ-29. Этого никогда не делали до того – считается, что эти ракеты несовместимы с МиГ-29 и другими истребителями, имеющимися на вооружении Украины.

"Вы не можете просто повесить любую ракету на любой самолет, здесь задействовано множество авионики и других аспектов высокопроизводительных самолетов. И они это сделали", – подчеркнул бывший главнокомандующий армией США в Европе Фредерик Б. Ходжес

К удивлению экспертов по вооружениям, Украина продолжает уничтожать российские цели с помощью тихоходных ударных беспилотников турецкого производства "Байрактар" и недорогих пластиковых летательных аппаратов, модифицированных для сброса гранат и других боеприпасов.

Американские военные чиновники озадачены тем, почему российские многоуровневые системы ПВО не оказались более эффективными в борьбе с беспилотниками, у которых нет систем самообороны и которые легко обнаруживаются радаром и летают со скоростью всего около 128 км/час.

Генерал Ходжес отметил, что из-за способности украинских военных уничтожать россиян необычным способом их сравнивают с МакГайвером – героем телесериала 1980-х годов, который использовал простые импровизированные приспособления, чтобы выбраться из щекотливых ситуаций.

Эксперты также отмечают, что инженерная изобретательность украинцев резко контрастирует с медленным, неторопливым, доктринальным характером наступления россиян.

Многочисленные атаки на российские военные объекты в Крыму также демонстрируют способности украинцев, отмечают журналисты.

К примеру, удар по аэродрому в Саках 9 августа. Американские официальные лица говорят, что Украина нанесла этот удар без предварительного уведомления американских и других западных союзников. Кроме того, украинские спецназовцы и партизаны использовали импровизированное оружие, взрывчатку и тактику в ходе ударов.

"Действия на Крымском полуострове, вероятно, знаменуют собой новую фазу в войне, когда украинцы переходят в наступление с нерегулярной военной кампанией, направленной на вытеснение России из зоны, в безопастности которой она уверена", – сказал Мик Малрой, бывший сотрудник Пентагона и офицер ЦРУ.

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